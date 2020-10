iPhone XR rimane nel catalogo degli smartphone Apple: i nuovi prezzi

La presentazione tanto attesa di iPhone 12, svoltasi via streaming lo scorso 13 ottobre, ha sciolto non solo i dubbi sulle caratteristiche e potenzialità del nuovo smartphone di Cupertino, ma anche su quali modelli "vecchi" continueranno a far parte del roster Apple. Il motivo è presto detto: sono in molti, infatti, che attendono ogni anno l'uscita del nuovo melafonino per aggiudicarsi quello dell'anno precedente ad un prezzo scontato. Le preghiere di chi avrebbe voluto aggiudicarsi iPhone 11 a prezzo scontato e iPhone XR ancora più ribassato sono state esaudite.

Quanto costa iPhone XR

iPhone XR dopo la presentazione del nuovo smartphone Apple rimane disponibile per l'acquisto nello store digitale e nei negozi fisici al prezzo di partenza di 619 euro per il modello con capacità di archiviazione da 64 GB; la versione con memoria da 128, invece, costa 699 euro. Alla pari della famiglia 12, 11 e SE, anche iPhone XR sarà venduto senza caricabatterie e auricolari. Si tratta di una non novità: una notizia nell'aria, che ha trovato conferma proprio con la presentazione del nuovo modello di melafonino. Cupertino proporrà via via nel corso del tempo confezioni sempre più piccole nelle dimensioni, per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti. A questo si aggiunge anche l'intenzione di produrre dispositivi con materiale riciclato, per arrivare nel giro di dieci anni ad un impatto pari a zero.

Riassumendo, quindi, iPhone XR nel 2020:

