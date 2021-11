Uno smartphone che costa pochissimo

JioPhone Next non sarà lo smartphone più performante e nemmeno il più votato all'imaging, ma ha, dalla sua, un vantaggio mica da poco: costa, al cambio, solo 87 euro. Un decimo della versione base dell'ultimo iPhone 13.

Uno smartphone super economico

Si tratta di uno degli smartphone più economici al mondo, ed è nato dalla sinergia tra Google e Reliance Industries, colosso del supermiliardario Mukesh Ambani. Era stato annunciato la scorsa estate, e ora è disponibile sugli scaffali dei negozi, per il momento solo indiani. JioPhone Next usa il 4G e potrà essere pagato anche a rate, per combattere la concorrenza delle aziende coreane e cinesi, molto diffuse nel sub-continente.

In un comunicato ufficiale, la società indiana ha definito JioPhone Next "uno strumento dirompente, che porterà internet nelle mani di tutti gli indiani". Lo smartphone sarà collegato ai servizi dell'operatore Jio, sempre della Reliance, il più diffuso in India, con quasi 400 milioni di utenti, e avrà di default già installate tutte le applicazioni di Google.