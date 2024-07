Juice jacking: la nuova tecnica usata dagli hacker per colpire chi viaggia

Secondo una ricerca realizzata dalla società di cybersecurity NordVPN, un viaggiatore su quattro ha subito una violazione usando un Wi-Fi pubblico mentre era in vacanza. Tuttavia, il Wi-Fi non protetto non è l'unico pericolo di cui i viaggiatori dovrebbero preoccuparsi.

Qualche tempo fa, l'FBI ha pubblicato un tweet mettendo in guardia gli utenti dalle stazioni di ricarica degli smartphone nei luoghi pubblici come aeroporti, hotel e centri commerciali. Questo perché gli hacker potrebbero aver modificato i sistemi di ricarica per installare malware sui telefoni e tablet, eseguendo un attacco noto come juice jacking.

Cos’è il juice jacking?

Il juice jacking è un attacco informatico in cui una porta di ricarica USB pubblica viene utilizzata per rubare dati o installare malware su un dispositivo. Gli attacchi di juice jacking consentono agli hacker di rubare password, informazioni sulle carte di credito, indirizzi, nomi e altri dati degli utenti. Gli aggressori possono anche installare malware per tracciare la pressione dei tasti, mostrare pubblicità o aggiungere dispositivi a una botnet.

Il juice jacking è rilevabile?

Gli attacchi di juice jacking possono essere difficili da individuare. Se il tuo dispositivo è già stato compromesso, potresti notare alcune attività sospette, ma non è sempre così. Ad esempio, potresti notare attività insolite sul tuo telefono, come acquisti non autorizzati o chiamate sospette. Il telefono potrebbe anche iniziare a funzionare in modo inspiegabilmente lento o a scaldarsi più del normale, indicando la possibile presenza di malware.

Come proteggerti

Poiché non esiste un segnale di juice jacking che sia affidabile al 100%, per evitare di cadere vittima di questo attacco è consigliabile seguire i consigli dell'esperto di cybersicurezza di NordVPN, Adrianus Warmenhoven:

- Usa un power bank. I power bank sono un modo sicuro e comodo per caricare il tuo dispositivo mentre sei in viaggio. Utilizzando una batteria portatile, eviterai le stazioni di ricarica pubbliche vulnerabili agli attacchi di juice jacking.

- Utilizza un blocco dati USB. Questo economico dispositivo protegge il tuo telefono dal rischio di furto quando usi una stazione di ricarica pubblica. Si collega alla porta di ricarica del telefono e funge da scudo tra il cavo della stazione pubblica e il tuo dispositivo.

- Utilizza una presa di corrente. Gli attacchi di juice jacking si verificano solo quando si utilizza un caricatore USB. Se è necessario ricaricare il telefono in un luogo pubblico, evita il rischio di cavi e porte USB infetti utilizzando semplicemente una tradizionale presa di corrente.