Il nuovo iPhone 13 nella serie tv "Ted Lasso" (forse)

Step 1: uno smartphone nuovo fa capolino nella serie tv prodotta da Apple "Ted Lasso"; step 2: i più attenti fan del colosso di Cupertino pensano che si possa trattare del nuovo iPhone 13, che non sarà comunque presentato prima della metà di settembre. Possibile che l'azienda abbia deciso di "leakare" in questo modo il suo nuovo prodotto di punta? Ci sono dei punti chiave da considerare:

Apple difficilmente produrrebbe una serie TV nella quale compaia in primo piano uno smartphone di un brand avversario

potrebbe trattarsi di un'operazione di marketing, difficile dire se efficace: chi metterebbe così "in piazza" un prodotto prossimo al lancio, rovinando un grande evento di presentazione?

potrebbe trattarsi di un semplice prototipo, che non vedrà mai la luce nei mercati, motivo per cui l'azienda statunitense avrebbe deciso di utilizzarlo

Apple sta cercando di far parlare ancor di più del nuovo iPhone 13, per far crescere l'aspettativa e la curiosità degli "aficionados".

Il nuovo iPhone in una serie TV?

Quest'ultimo punto sembra quello più probabile, per quanto dei nuovi smartphone con la mela si parli dal giorno successivo alla presentazione di iPhone 12. Sono stati lunghi mesi di indiscrezioni e speculazioni, forse gli uomini di Tim Cook hanno deciso di mettere ancora più pepe sulla questione. Cavalcano l'onda.

Come detto, non passa giorno senza che ci sia un'indiscrezione sui nuovi iPhone 13. L'ultima della serie era stata lanciata da Ming-Chi Kuo, analista esperto di affari di Apple. In una nota agli investitori, infatti, aveva annunciato che i nuovi smartphone di Cupertino avranno la connessione satelittare. Il prossimo modello - pare - potrà connettersi direttamente ai satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) grazie ad un chip Qualcomm personalizzato.

iPhone 13 con connessione satellitare

I satelliti LEO sono conosciuti per essere la spina dorsale del servizio internet Starlink di Elon Musk, che si basa su centinaia di ripetitori per far rimbalzare il segnale verso ricevitori casalinghi, una sorta di router quindi, utili in quelle zone non servite da connessioni terrestri. Sembra che l'anticipazione dell'analista sugli iPhone 13 abbia solide fondamenta: la statunitense Globalstar, che gestisce una costellazione di satelliti a orbita terrestre bassa per telefonia satellitare e comunicazioni di dati a bassa velocità, ha annunciato il supporto ai nuovi chip di Qualcomm X65, per la tecnologia di banda n53. In pratica, lo Snapdragon X65 potrà ricevere e inviare segnali dai satelliti, insieme alle normali reti cellulari e Wi-Fii. A questo punto, quindi, la gamma di iPhone 13 dovrebbe integrare l'X65 al momento del lancio.

Chi è addentro al mondo Apple e ha "le orecchie lunghe" è convinto che i nuovi iPhone 13 saranno presentati ufficialmente il 14 settembre e saranno disponibili sul mercato a partire dal 17 dello stesso mese. Ne è convinta la redazione di DigiTimes, dello stesso avviso è il noto leaker Jon Prosser. Sono solo indiscrezioni ovviamente, ma considerando la tendenza del colosso di Cupertino ad essere abitudinario, è ipotizzabile che i nuovi smartphone con la mela vedano proprio la luce fra 20 giorni circa.

Quando saranno presentati i nuovi smartphone

Per il resto sappiamo che i nuovi iPhone 13 avranno batterie più capienti, un processore più evoluto - A15 Bionic - e, stando a quanto riportato da diversi analisti nelle ultime ore, i nuovi smarthpone dovrebbero costare come la generazione precedente. E quindi la versione base 949 euro, quella Mini 839 e i modelli più evoluti, iPhone 13 Pro e Pro Max rispettivamente 1189 e 1289 euro (la versione base, s'intende). Per il resto, da quanto appreso fino a questo momento, i nuovi iPhone 13:

saranno disponibili in 4 taglie

saranno abbastanza simili a iPhone 12, per questo si rumoreggia che potranno chiamarsi iPhone 12s e nonn 13

avranno il notch più piccolo

avranno frequenza di aggiornamento del display a 120Hz

monteranno il chip di ultima generazione A15

monteranno un sistema di fotocamere più avanzato rispetto al passato

Le caratteristiche dei nuovi smartphone Apple

Ci sarebbero importanti novità in merito al comparto fotografico. Sarà in particolare la versione Pro Max a fare passi avanti in questo senso: l'obiettivo grandangolare dovrebbe avere apertura f/1.5, a fronte di quella f/1.6 della versione precedente. Le novità sulle fotocamere di iPhone 13, non si fermerebbero qui. Sempre secondo Kuo, infatti, le lenti del nuovo smartphone di Cupertino potrebbero essere fornite da Sunny Optical, azienda cinese specializzata nella prodizione di obiettivi ottici. Gli altri componenti della nuova famiglia di cellulari Apple, invece, potrebbero avere caratteristiche in tutto e per tutto simili a quelle già viste nei dispositivi dello scorso anno.

Che Apple puntasse sulle fotocamere per fare il salto di qualità rispetto alla concorrenza era già noto da tempo. Si è parlato molto delle super foto notturne di iPhone 12 Pro Max, ma in molti si sono accorti, utilizzando il nuovo dispositivo super top di gamma, che la funzione di zoom non è paragonabile a quella degli smartphone di altre aziende sul mercato (Mate 40 Pro di Huawei su tutti). Secondo alcuni leaker l'azienda a stelle e strisce si starebbe alleando con Samsung per dotare iPhone 13 di una super fotocamera. Per raggiungere lo scopo, sembra che Apple sia intenzionata ad inserire sui prossimi cellulari una fotocamera periscopica con zoom ottico; il sensore sarebbe affidato all'azienda concorrente coreana.

Il nuovo smartphone di Apple avrà un super display

Nei mesi scorsi vi avevamo anticipato che iPhone 13 dovrebbe disporre di un super display, realizzato anche in questo caso da Samsung, con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Da alcuni anni si vocifera di un refresh rate che vada oltre i 60 Hz per i melafonini, e puntualmente, ad ogni presentazione, quelle voci sono smentite. Il 2021 potrebbe davvero essere l'anno buono. Non solo frequenza di aggiornamento. L'altra novità più fresca riguarda il notch, che sì, sarà ancora presente, con buona pace di chi proprio non riesce a sopportarlo, ma sarà di dimensioni sempre più ridotte rispetto al passato. Questo è quello che hanno fatto trapelare alcuni leaker negli ultimi giorni sui social network.

Kuo aveva anticipato che iPhone 13 avrà, rispetto al passato, dei moduli batteria più ampi, grazie ad un design salvaspazio di altre componenti interne; questo comporterà una durata maggiore della batteria (almeno nelle intenzioni). Negli ultimi mesi anche Bloomberg è stato particolarmente generoso in dettagli riguardanti il nuovo iPhone 13 (o 12s che dir si voglia). Vi avevamo già parlato delle voci di corridoio secondo cui gli smartphone che usciranno a settembre 2021 potrebbero avere un display pieghevole. Si tratterebbe di una novità importante per il colosso di Cupertino, pronto ad entrare in competizione con Samsung - i leader in questo specifico settore - e Motorola. Si tratta, ad ogni modo, di una eventualità molto remota.

A quanto si apprende, sarebbero di due tipologie i test messi in piedi dall'azienda statunitense:

il primo sulla resistenza del sistema che consente di ripiegare i due schermi

il secondo sulla ressitenza che consente di piegare, invece, le due metà dello schermo

Sensore per le impronte digitali sotto-schermo?

I nuovi iPhone potrebbero disporre di sensore di impronta digitale sotto al display, in particolare per le difficoltà sperimentate da Face ID (il riconoscimento facciale made in Apple) in tempo di epidemia sanitaria, con la mascherina indossata. I nuovi smartphone dovrebbero essere performanti anche nel campo della capacità di archiviazione: si parla, per almeno uno degli smartphone, di una super memoria da 1 terabyte.