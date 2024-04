Motorola edge 50 family: tre raffinati smartphone con intelligenza artificiale

Motorola presenta la nuova generazione della famiglia edge: motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro e motorola edge 50 fusion. Smartphone dal raffinato design, con posteriore anche in vero legno, e dalle avanzate caratteristiche a partire da moto ai: l’intelligenza artificiale all'interno dei tre dispositivi. AI utilizzabile in vari ambiti dalla fotocamera all’applicazione generativa di temi, fino alla navigazione e alla ricerca. L’AI applica, ad esempio, le migliori impostazioni per perfezionare una foto e ottenere dettagli, nitidezza, luci, ombre, colori e sfocatura ottimali.

Smartphone con fotocamera e display certificati da Pantone, resistenti a polvere e liquidi, con un potente hardware e raffinate fotocamere.

I nuovi Motorola edge 50 saranno aggiornati con le prossime tre versioni di Android e riceveranno le patch di sicurezza per 4 anni.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete di motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro e motorola edge 50 fusion.

Motorola edge 50 Ultra

- Schermo: 6,7" Super HD (1.220 x 2.712 pixel, 446 ppi), pOLED, HDR10+, 10-bit, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, frequenza di aggiornamento di 144Hz, LTPS, luminosità di picco di 2.500 nit, lettore di impronte digitali integrato

- CPU: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

- RAM: 12 GB o 16 GB LPDDR5X, con RAM Boost

- Memoria: 1 TB o 512 GB UFS 4.0

- Fotocamere posteriori: principale da 50 megapixel, 1/1.3", apertura f/1.6, dimensione dei pixel 1.2μm, PDAF omnidirezionale, stabilizzazione ottica dell'immagine + grandangolo e macro da 50 megapixel, FOV 122°, apertura f/2.0, dimensione dei pixel 0.64μm, autofocus + teleobiettivo da 64 megapixel, zoom ottico 3x, apertura f/2.4, autofocus, stabilizzazione ottica dell'immagine

- Fotocamera frontale: 50 megapixel, apertura f/1.9, dimensione dei pixel 0.64μm, autofocus

- Connettività: Wi-Fi 7 ax, UWB (Ultra Wideband), USB Type-C, Bluetooth 5.4

- Batteria: 4.500 mAh, ricarica TurboPower 125W, ricarica wireless fino a 50W, ricarica wireless inversa 10W

- Audio: altoparlanti stereo, Dolby Atmos, supporto per Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound

- Dimensioni: 161,09 x 72,38 x 8,59 mm

- Peso: 197 grammi

- Materiali: frontale con vetro Gorilla Glass Victus, telaio in alluminio sabbiato, retro in pelle vegana o legno

- Colori: Forest Grey (Pelle Vegana), Nordic Wood, Peach Fuzz (Pelle Vegana)

- Sistema operativo: Android 14

Motorola edge 50 Pro

- Schermo: 6,7" Super HD (1.220 x 2.712 pixel, 446ppi) pOLED, HDR10+, 10-bit, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, frequenza di aggiornamento di 144Hz, LTPS, luminosità di picco di 2.000 nit, lettore di impronte digitali integrato

- CPU: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

- RAM: 12 GB LPDDR4X, con RAM Boost

- Memoria: 512 GB UFS 2.2

- Fotocamere posteriori: principale da 50 megapixel, 1/1,55", apertura f/1,4, dimensione dei pixel 1,0μm, PDAF omnidirezionale, stabilizzazione ottica dell'immagine + grandangolo e macro da 13 megapixel, FOV 120°, apertura f/2,2, dimensione dei pixel 1,12μm, autofocus + teleobiettivo da 10 megapixel, zoom ottico 3x, apertura f/2,0, dimensione dei pixel 1,0μm, autofocus, stabilizzazione ottica dell'immagine

- Fotocamera frontale: 50 megapixel, apertura f/1,9, dimensione dei pixel 0,64μm, autofocus

- Connettività: Wi-Fi 6E, USB Type-C (USB 3.1), Bluetooth 5.4

- Batteria: 4.500mAh, ricarica TurboPower 125W, ricarica wireless fino a 50W, ricarica wireless inversa 10W

- Audio: altoparlanti stereo, Dolby Atmos, supporto per Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound

- Dimensioni: 161,23 x 72,4 x 8,19 mm

- Peso: 186 grammi

- Materiali: retro in pelle vegana

- Colori: Black Beauty, Luxe Lavender, Moonlight Pearl

- Sistema operativo: Android 14

Motorola edge 50 fusion

- Schermo: 6,7'' Full HD+ pOLED senza bordi, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, luminosità 1.600 nit, Gorilla Glass

- Processore: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

- RAM: 12 GB

- Memoria: 512 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 50 megapixel, OIS + grandangolo e macro da 13 megapixel

- Fotocamera frontale: 32 megapixel con tecnologia Quad Pixel

- Connettività: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica TurboPower a 68 Watt

- Sistema operativo: Android 14

Prezzi e disponibilità

Motorola edge 50 ultra: 999 euro, in data da comunicare

Motorola edge 50 pro: 699 euro, già disponibile

Motorola edge 50 fusion: 449 euro, in data da comunicare

