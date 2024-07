Motorola moto g85 5G: raffinato design ed interessanti caratteristiche a 349 euro

Motorola ha presentato il nuovo moto g85 5G. Con questo dispositivo, per la prima volta, Motorola porta il design dello schermo senza bordi nella famiglia moto G: il display curvo e l’inserto posteriore si fondono perfettamente per un look sofisticato privo di cornici. A bordo troviamo un display pOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità fino a 1.600 nit.

Ricordiamo anche la fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYTIA 600, il grandangolare da 8 MP e il sensore da 32 MP con tecnologia Quad Pixel, per i selfie.

Cuore del Motorola moto g85 5G è il processore Snapdragon 6s Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete del nuovo moto g85 5G:

- Display: Endless Edge pOLED 6,7" curvo 3D, Full HD+ 2400x1080, 395ppi, formato 20:9, rapporto schermo-scocca 92,7%, refresh rate 60/120Hz, campionamento tocco 240Hz, 1.600nit picco, Corning Gorilla Glass 5

- Processore: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

- RAM: fino a 12GB di RAM espandibile virtualmente con RAM Boost di ulteriori 12GB

- Memoria: 256GB interna UFS 2.2 espandibile fino a 1TB

- Audio: speaker stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 2x microfoni

- Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, SIM fisica + eSIM

- Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,4, pixel da 0,7um (tecnologia Quad Pixel, 1,4um)

- Fotocamere posteriori: 50MP principale Sony LYTIA 600, f/1,79, pixel da 0,8um (tecnologia Quad Pixel, 1,6um), OIS, Quad PDAF + 8MP ultra grandangolare, f/2,2, Macro Vision, FOV 118°, pixel da 1,12um;

- Batteria: 5.000mAh, ricarica TurboPower 30W

- Colori e materiali: Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey; scocca in pelle vegana o PMMA

- Dimensioni e peso: 161,91 x 73,06 x 7,59 mm per 173g (pelle vegana) / 171g (PMMA)

- Sistema operativo: Android 14

Prezzo e disponibilità

Il nuovo moto g85 5G è già disponibile in Italia ad un prezzo di 349 euro.

