Nuovi smartphone pieghevoli motorola razr 50 e razr 50 ultra

Da motorola arrivano due nuovi smartphone pieghevoli, con design a conchiglia: razr 50 e razr 50 ultra.

Entrambi i telefoni della nuova famiglia razr sono dotati di ampi display esterni: motorola razr 50 ultra vanta il display attualmente più grande del settore con una diagonale di 4,0 pollici, mentre motorola razr 50 offre uno schermo da 3,6 pollici.

Inoltre, per la prima volta, gli utenti razr potranno accedere all’intelligenza artificiale Gemini di Google direttamente dal display esterno. Basterà tenere premuto il pulsante di accensione per visualizzare Gemini e richiedere aiuto per creare un itinerario di viaggio con luoghi di interesse e attività popolari, creare una routine di allenamento personalizzata in pochi secondi, ottenere ricette in base a ciò che si trova nel frigorifero e molto altro ancora.

Un’altra novità del display esterno è l’accesso a Google Foto, che offre agli utenti la possibilità di condividere, visualizzare, eliminare o aggiungere ai preferiti immagini e video all’istante. A questo si aggiunge un pannello dedicato a Spotify.

I device sono dotati di vetro Corning Gorilla Glass Victus che aiuta a proteggere il display esterno da cadute e graffi; la protezione subacquea consente ai dispositivi di resistere all’immersione in 1,5 metri d’acqua per un massimo di 30 minuti. Ricordiamo anche il retro in pelle vegana e il frame in alluminio serie 6000.

Grazie alla cerniera rinnovata, è anche più facile aprire o chiudere lo smartphone con una sola mano.

Fotocamere con intelligenza artificiale

Il nuovo motorola razr 50 ultra è dotato di un sensore principale da 50 MP e di un teleobiettivo con zoom 2X da 50 MP. Inoltre, questo dispositivo offre una serie di funzionalità della fotocamera basate sull’intelligenza artificiale, tra cui:

- Software di ottimizzazione fotografica: utilizza l’IA per applicare contemporaneamente le impostazioni di più modalità di scatto in una sola, per ottenere ottime foto in ogni condizione.

- Stabilizzazione adattiva: determina la velocità di movimento durante le riprese e regola dinamicamente il livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati, ideale per catturare video mentre si corre o si va in bicicletta.

- Super zoom: va oltre le foto standard, migliorando i risultati attraverso un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, per catturare i dettagli anche da lontano.

Caratteristiche tecniche

razr 50 ultra

- Display interno pieghevole: pOLED LTPO, 6,9", Full HD+ 2640x1080, 413ppi, HDR10+, refresh rate fino a 165Hz, luminosità fino a 3.000nit

- Display esterno: pOLED LTPO, 4", 1272x1080, 417ppi, HDR10+, refresh rate fino a 165Hz, 2.400nit

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

- Memoria: 12GB di RAM LPDDR5X e storage di 512GB UFS 4.0

- Connettività: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM

- Audio: 2 speaker, Dolby Atmos Spatial Sound, Qualcomm Snapdragon Sound, 3 microfoni

- Fotocamera frontale interna: 32MP, f/2,4, video fino 4K a 60/30fps

- Fotocamere esterne: 50MP principale, f/1,7, 0,8um, OIS, video fino 4K a 60/30fps + 50MP tele, f/2,0, 0,64um, zoom ottico 2x, video fino 4K a 60/30fps

- Batteria: 4.000mAh, ricarica TurboPower 45W, 15W wireless, 5W inversa

- Dimensioni: aperto 73,99 x 171,42 x 7,09 mm; chiuso 73,99 x 88,09 x 15,32 mm

- Peso: 189 g

- Colori: Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz, Peacock Pink

- Sistema operativo: Android 14

razr 50

- Display interno pieghevole: pOLED LTPO, 6,9", Full HD+ 2640x1080, 413ppi, HDR10+, refresh rate fino a 120Hz, 3.000nit picco, rapporto schermo-scocca 85,33%

- Display esterno: pOLED LTPS, 3,6" 1056x1066, 413ppi, HDR10+, refresh rate fino a 90Hz, 1.700nit

- Processore: MediaTek Dimensity 7300X

- Memoria: 8GB di RAM LPDDR4X e storage di 256GB UFS 2.2

- Audio: 2 speaker, Dolby Atmos, Spatial Sound, 3 microfoni

- Connettività: 5G, WiFi 6/6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM

- Fotocamera frontale interna: 32MP, f/2,4, 0,7um video fino 4K a 30fps

- Fotocamere esterne: 50MP principale, f/1,7, 0,8um, OIS, video fino 4K a 30fps + 13MP ultra grandangolare, f/2,2, 1,12um, macro, FOV 120°, video fino 4K a 30fps

- Batteria: 4.200mAh, ricarica TurboPower 30W, 14W wireless

- Dimensioni: aperto 73,99 x 171,30 x 7,25 mm; chiuso: 73,99 x 88,08 x 15,85 mm

- Peso: 188 g

- Colori: Koala Grey, Beach Sand, Spritz Orange

- Sistema operativo: Android 14

Disponibilità e prezzi

Razr 50 ultra è già disponibile con un prezzo di 1.199 euro. Il razr 50 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio, con un prezzo di 899 euro.

