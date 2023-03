Nokia G22: smartphone low cost riparabile dall'utente

Il nuovo G22 è il primo smartphone Nokia progettato appositamente per essere facilmente riparabile.

Grazie alla collaborazione con iFixit (comunità globale volta a promuovere la riparazione dei dispositivi elettronici), è possibile accedere facilmente a guide per la riparazione e a parti di ricambio a prezzi accessibili, come ad esempio nel caso di una sostituzione di uno schermo danneggiato, una porta di ricarica piegata o una batteria non più performante.

Sul sito ufficiale di iFixit sono disponibili i pezzi di ricambio e le guide per la riparazione dello smartphone. Ad esempio la batteria del Nokia G22 è acquistabile a 24,95 euro, la porta di ricarica a 19,95 euro, lo schermo a 49,95 euro e la cover posteriore a 24,95 euro.

Il nuovo smartphone della serie G vanta, inoltre, una capiente batteria da 5.050 mAh, una scocca in plastica riciclata al 100% ed una certificazione IP52 per la resistenza a polvere e liquidi. Smartphone che avrà anche più di 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android 12 e 3 anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza. Ricordiamo, infine, i 36 mesi di garanzia senza costi aggiuntivi.

Scheda tecnica

- Processore: Unisoc T606

- Display: HD+ da 6,5", luminosità 500nits, Gorilla Glass 3

- Memoria: 4 GB RAM (più 2 GB di Virtual RAM) e 64/128GB di memoria di archiviazione UFS 2.2 espandibile

- Fotocamere posteriori: 50MP AF (f/1,8) + 2MP macro + 2MP profondità

- Fotocamera anteriore: 8 MP (f/2,0)

- Connettività: 4G, Dual SIM, WiFi b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB type-C, jack audio 3,5mm

- Batteria: 5.050mAh con ricarica 20W

- Dimensioni e peso: 165 x 76,19 x 8,48 mm per 196,2 grammi

- Sistema operativo: Android 12 (più 2 aggiornamenti)

Prezzo e disponibilità

Nokia G22 sarà disponibile prossimamente, nei colori Meteor Grey e Lagoon Blue e nella configurazione 4/128 GB, a partire da 189 euro.