Nokia XR21: smartphone resistente a cadute, polvere e acqua

Nokia presenta il nuovo XR21, smartphone "rugged” certificato IP68 e militare MIL-STD-810H, in grado di resistere a cadute, polvere e acqua. Il nuovo smartphone della serie XR può essere immerso in 1,5 litri d’acqua per un’ora; è anche utilizzabile a temperature comprese tra -20°C e +55°C e può resistere a cadute da 1,8 metri e ad un getto d’acqua con una pressione di 100 bar.

Passiamo al display da 6,49 pollici, utilizzabile anche con le mani bagnate, sotto la pioggia o con i guanti. Per gli ambienti rumorosi, gli altoparlanti stereo da 96 dB con modalità “Audio boost" aiutano a sentire i suoni amplificati rispetto al rumore di fondo. Non mancano due pulsanti fisici programmabili dall’utente, utili per accedere alle applicazioni e alle funzioni preferite in modo ancora più rapido.

XR21 utilizza il sistema operativo Android 12. Nokia garantisce quattro anni di patch mensili di sicurezza, 36 mesi di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di garanzia, inclusa la sostituzione dello schermo in caso di danneggiamento nei primi dodici mesi.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo Nokia XR21:

- Display: LCD da 6,49 pollici con risoluzione Full HD (2.400 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, protezione in vetro Corning Gorilla Glass Victus, luminosità massima 550 nit

- Processore: Qualcomm Snapdragon 695, octa core con frequenza massima di 2,2 GHz

- Memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, non espandibile

- Fotocamere posteriori: principale da 64 MP, f/1,79 + grandangolo da 8 MP ,f/2,2, FOV 112°

- Fotocamera frontale: 16 MP f/2,45,

- Connettività: 5G, Dual SIM, supporto eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C 2.0, jack audio da 3,5 mm, speaker stereo da 96 dB

- Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida da 33 watt

- Sistema operativo: Android 12

- Dimensioni: 168 x 78,58 x 10,45 mm

- Peso: 235 grammi

- Colori: nero, verde

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Nokia XR21 è già acquistabile, anche sul sito dell’azienda, a 599 euro.

Scopri di più su Amazon a 586 euro