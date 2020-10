Nord N100, OnePlus lancia il primo smartphone economico e sorprende

Da qualche mese circolava l'indiscrezione, questa mattina è arrivata l'ufficialità. OnePlus ha prodotto uno smartphone di fascia bassa, Nord N100, disponibile sul mercato a 199 euro. Il nuovo dispositivo mobile del colosso cinese è stato presentato oggi, alla pari del suo "fratello" maggiore, Nord N10 5G, cellulare di fascia media ma con le prestazioni di un top di gamma.

Nord N100: entry level (ma non troppo)

Se andiamo a vederne le caratteristiche, ad ogni modo, Nord N100 con uno smartphone entry level condivide solo la fascia di prezzo (davvero competitiva). Il primo elemento su cui l'azienda con gli occhi a mandorla ha voluto puntare è stata la durata della batteria. Basta corse come matti per trovare una presa col telefono all'1% di carica: lo smartphone, proprio per evitare inconvenienti di questo tipo, è stato dotato di una batteria da 5000 mAh, in grado di reggere tranquillamente le 24 ore di durata con utilizzo sotto stress. Il caricabatterie rapido da 18 W, invece, permette di ricaricare il telefono al 100% in pochissimo tempo.

Nord N100 è uno smartphone con il quale lavorare, scrivere messaggi, giocare, scaricare. Nonostante il prezzo, infatti, monta una memoria RAM da 4 GB, che permette di passare da un'app all'altra senza difficoltà e non comporta lag nel caricamento. Discreta la capacità di archiviazione interna: la memoria da 64 GB (espandibile), infatti, permette di scaricare app e conservare numerose foto, per quanto senza eccedere. A questo prezzo, tuttavia, impossibile trovare di meglio. Abbiamo detto che il nuovo cellulare economico di OnePlus è pensato per tutti gli utilizzi, ecco perché è stato realizzat con un display importante, da 6,52", con il quale è possibile guardare video e film, nonché giocare ai videogames preferiti senza perdersi i dettagli o stancare la vista.

Così come N10 5G, anche Nord N100 di OnePlus dispone di un doppio autoparlante, che permette all'utente di godere di un'esperienza acustica sommersiva e ricca. Più debole il comparto fotografico posteriore, con una tripla fotocamera con sensore principale da 13 megapixel, un obiettivo macro per scatti ravvicinati e una fotocamera dedicata esclusivamente ai ritratti. Anche in questo caso, comunque, difficile lamentarsi: si tratta di caratteristiche tecniche da smartphone di fascia media proposte a prezzo da cellulare entry level.

OnePlus Nord N100: scheda tecnica