Nothing Phone (2a): un originale smartphone di fascia media

Nel corso di un evento organizzato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, l'azienda tecnologica londinese Nothing ha svelato il design del suo nuovo smartphone, il Phone (2a).

Come i suoi predecessori, anche il Nothing Phone (2a) vanta un particolare retro trasparente che lascia intravedere le componenti interne dello smartphone.

Scendendo nel dettaglio, la parte superiore del posteriore si distingue per gli iconici "occhi", rappresentati dalle due fotocamere disposte in orizzontale ed installate all'interno della bobina NFC.

Come i suoi predecessori, anche il Nothing Phone (2a) vanta l’interfaccia “Glyph” al posteriore, con i Led presenti sul bordo della sezione circolare in cui sono state inserite le fotocamere.

Proseguiamo con i lati. ll Phone (2a) presenta una novità assoluta per il settore, con la sua copertura unibody ad angolo di 90° che avvolge i bordi. Questa struttura non solo è esteticamente gradevole, ma rende il dispositivo più robusto, migliorando notevolmente i risultati dei test di caduta.

Ricordiamo, inoltre, le fotocamere sporgenti dalla scocca che hanno anche la funzione di stabilizzare il telefono quando è appoggiato su una superficie.

Interessante anche la parte inferiore del retro. Il coperchio della batteria è stato progettato ispirandosi al disegno della mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli.

Nei giorni scorsi, l’azienda inglese aveva anche svelato alcuni dettagli tecnici del nuovo Nothing Phone (2a).

Lo smartphone sarà dotato di un processore personalizzato Dimensity 7200 Pro, progettato in collaborazione con MediaTek. Sviluppato sulla più recente tecnologia di produzione a 4 nm di seconda generazione di TSMC, il processore del Nothing Phone (2a) ha 8 core, con una velocità di clock fino a 2,8 GHz e sarà affiancato da una RAM fino a 20 GB grazie alla nuova tecnologia “RAM Booster”.

Tutte le informazioni su Nothing Phone (2a) saranno fornite nel corso dell'evento che si terrà il 5 marzo.