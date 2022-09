La novità di WhatsApp: con i link le chiamate saranno più smart

L'obiettivo è rendere più facile avviare e partecipare a una chiamata. Marck Zuckerberg ha annunciato una nuova funzione di WhatsApp, che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana: si tratta dei link per le chiamate, che permetteranno con un semplice click di mettersi in rapida connessione con i propri contatti.

Le novità per le chiamate WhatsApp

Gli utenti del client di messaggistica della galassia Meta potranno selezionare l'opzione 'Link per la chiamata' nella sezione Chiamate, ottenere il link per una chiamata audio o video e condividerlo con familiari e amici. Per utilizzare i collegamenti per le chiamate rapide, sarà necessario disporre dell'ultima versione dell'app.

Le novità di WhatsApp non si fermano qui: Zuckerberg ha infatti comunicato che sono in fase di test le videochiamate di gruppo per un massimo di 32 persone sul social verde. I tecnici stanno effettuando oltre mille test al giorno per garantire la qualità e le prestazioni delle chiamate, rendendole uno strumento efficace e soprattutto performante. Non ci sono, al momento, delle indicazioni temporali sul rilascio di questa funzione.