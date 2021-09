Le nuove mappe di Apple su iPhone con tante novità e aggiornamenti

Apple ha rilasciato anche per gli utenti in Italia la nuova app "Mappe" per iPhone, che rispetto al passato dovrebbe offrire una navigazione più veloce e accurata, oltre a viste complete di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali e altro ancora, facilitando la pianificazione di qualsiasi viaggio o spostamento.

Le nuove Mappe di Apple

La nuova app Mappe di Apple offre molte funzioni che permettono agli utenti di navigare ed esplorare il mondo più facilmente. La funzione Indicazioni Siri con linguaggio naturale (Siri Natural Language Guidance) offre indicazioni dal suono più naturale, ancora più facili da seguire, come "Al prossimo semaforo, svolta a sinistra". La funzione Indicazioni per scegliere la corsia aiuta a evitare le svolte sbagliate e gli errori di direzione suggerendo agli utenti la corsia corretta prima di dover svoltare o prendere un’uscita.

La funzione controllo elettronico della velocità avvisa gli utenti quando si avvicinano alle fotocamere per i controlli di velocità e i semafori rossi lungo un percorso, con anche la possibilità di vedere sulla mappa dove si trovano. Le grandi città di tutto il mondo usano le zone di traffico congestionato per aiutare a ridurre il traffico nelle aree maggiormente congestionate, e Mappe permette agli utenti in Italia di vedere queste zone sulla mappa e di evitarle quando sono attive.

In arrivo con iOS 15 questo autunno, i passeggeri dei trasporti pubblici in Italia possono trovare più facilmente le stazioni vicine e appuntare le linee preferite. Mappe segue automaticamente il percorso selezionato sui mezzi di trasporto, avvisando gli utenti quando è quasi ora di scendere, e gli utenti possono anche tenerne traccia su Apple Watch.

Le informazioni in tempo reale sui trasporti forniscono orari dettagliati dei trasporti pubblici, orari di partenza in tempo reale, orari di arrivo, la posizione attuale di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare a pianificare il viaggio. Mappe include anche importanti informazioni in tempo reale come le interruzioni del servizio.

Altre funzioni in Mappe