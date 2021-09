iPhone 13 è realtà: ufficiali i nuovi super smartphone di Apple

Il Ceo di Cupertino, Tim Cook, presenta oggi, dalle 19, i nuovi dispositivi con la mela. Attesa anche per Apple Watch 7 e AirPods 3

È il giorno dei nuovi iPhone 13, di Apple Watch Series 7 e della terza generazione di AirPods. Dopo lunghi mesi fatti di attesa, indiscrezioni e leak, il colosso di Cupertino presenta tutti i nuovi prodotti nel corso del classico keynote di settembre, previsto per le 19 (ora locale italiana) di oggi.

Apple Store offline

Già da questo pomeriggio, come da tradizione, Apple Store è offline, per permettere l'aggiornamento con i nuovi iPhone 13 e tutti i dispositivi che saranno introdotti dal Ceo Tim Cook.

I nuovi iPhone 13

?Non dovrebbero esserci grosse sorprese sul numero di smartphone che Apple lancerà questa sera. Come per la famiglia iPhone 12, anche la 13 consterà di 4 dispositivi. Confermata, nonostante lo scarso successo, anche la versione mini. Di seguito i tagli dei nuovi melafonini:

iPhone 13 mini : sarà disponibile nei colori nero, blu, viola, rosa, bianco e Product red, con 64 e 128GB di archiviazione interna

: sarà disponibile nei colori nero, blu, viola, rosa, bianco e Product red, con 64 e 128GB di archiviazione interna iPhone 13 : sarà venduto nei colori nero, blu, viola, rosa, bianco e Product red, con memoria da 128 e 256GB

: sarà venduto nei colori nero, blu, viola, rosa, bianco e Product red, con memoria da 128 e 256GB iPhone 13 Pro : disponibili nei colori nero, argento, oro e bronzo, nelle varianti da 128 e 256GB

: disponibili nei colori nero, argento, oro e bronzo, nelle varianti da 128 e 256GB iPhone 13 Pro Max: disponibili nei colori nero, argento, oro e bronzo, con memoria da 256 e 512GB

+++ servizio in aggiornamento +++