Nuovi Motorola moto g: tre smartphone per tutte le tasche

Motorola ha presentato i nuovi membri della famiglia moto g: moto g04, moto g24 e moto g34. Smartphone per tutte le tasche e con caratteristiche di ultima generazione.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio i nuovi smartphone di Motorola.

Motorola moto g34 5G

Il nuovo moto g34 vanta un ampio display da 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz ed una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower a 18W. Non dimentichiamo la connettività 5G e gli speaker stereo compatibili con il Dolby Atmos. Citiamo anche la camera principale da 50 MP, la selfie camera da 16 MP e i tre colori disponibili (Charcoal Black, Ice Blue e Ocean Green).

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo Motorola moto g34 5G:

- Display: LCD, 20:9 da 6,5 pollici, risoluzione HD+ (1600 x 720, 269 ppi), refresh rate di 120 Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon 695 5G octa-core (fino a 2,2 GHz), con GPU Adreno 619

- Memoria: 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 1 TB

- Fotocamere posteriori: sensore principale Quad Pixel da 50 MP (apertura f/1.8, 1,28 µm e PDAF) e sensore macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 µm)

- Fotocamera anteriore: Ultra Pixel da 16 MP

- Connettività: 5G dual SIM (nano SIM + eSIM + microSD), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta per jack audio da 3,5 mm, USB Type-C

- Audio: altoparlanti stereo con Dolby Atmos

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica cablata da 18 W

- Sistema operativo: Android 14 con interfaccia My UX

- Dimensioni e peso: 162,7 x 74,6 x 8 mm, 179/181 g

Motorola moto g24

Proseguiamo la nostra rassegna con il Motorola moto g24 equipaggiato con uno schermo LCD IPS da 6,56 pollici HD+, con refresh rate di 90 Hz e luminosità di 537 nit. A bordo troviamo, inoltre, il SoC MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Inoltre la funzione “RAM Boost” trasforma dinamicamente lo spazio sul dispositivo in RAM

virtuale per una velocità extra.

Moto g24 è dotato di un sensore da 50MP con tecnologia Quad Pixel e fotocamera frontale da 8MP che include la funzione “Face Retouch” per selfie migliorati.

Progettato per essere sottile e leggero, presenta un alloggiamento della fotocamera affusolato e un lettore di impronte digitali montato lateralmente per uno sblocco comodo e rapido. Con un design idrorepellente, il dispositivo è disponibile in tre colori: Matte Charcoal, Ice Green e Pink Lavender.

Di seguito le specifiche complete del nuovo moto g24:

- Display: LCD, IPS, 20:9, da 6,56 pollici, HD+ (1612 x 720, 269 ppi), refresh rate di 90 Hz

- Processore: MediaTek Helio G85

- Memoria: 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile con microSD fino a 1 TB

- Fotocamere posteriori: sensore principale Quad Pixel da 50 MP (apertura f/1.8, 0,64 µm, PDAF) e sensore macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 µm, FF)

- Fotocamera anteriore: 8 MP (f/2.0, 1,12 µm, FF)

- Connettività: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, USB Type-C

- Audio: altoparlanti stereo con Dolby Atmos

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica cablata da 15 W

- Sistema operativo: Android 14 con My UX

- Dimensioni e peso: 163,49 x 74,53 x 7,99 mm, 181 g

Motorola moto g04

Concludiamo la nostra rassegna con il moto g04. Smartphone low cost disponibile in 4 colori: Concord Black, Sea Green, Satin Blue e Sunrise Orange. Modello dal design curato ed idrorepellente, con il lettore di impronta digitale posizionato sul lato. Ricordiamo anche il display HD+ da 6,6”, la batteria da 5.000 mAh ed il sistema operativo Android 14.

Qui la scheda tecnica del nuovo Motorola moto g04:

- Display: LCD, IPS, 20:9, da 6,56 pollici, HD+ (1612 x 720, 269 ppi) e refresh rate di 90 Hz

- Processore: Unisoc T606 octa-core con GPU Mali-G57 MP1

- Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1 TB)

- Fotocamera posteriore: 16 MP (apertura f/2.2, 1,0 µm, PDAF)

- Fotocamera anteriore: 5 MP (f/2.2, 1,12 µm)

- Connettività: dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, USB Type-C

- Audio: altoparlanti stereo con Dolby Atmos

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica cablata da 15 W

- Sistema operativo: Android 14 con My UX

- Dimensioni e peso: 163,49 x 74,53 x 7,99 mm, 178,8 g

Prezzi

Il nuovo moto g34 5G è disponibile al prezzo di 189,90 euro. Il moto g24 è acquistabile a 139,90 euro. Il nuovo moto g04 ha un prezzo di 129,90 euro.

