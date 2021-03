Galaxy A52 e A72: ufficiali i nuovi super smartphone di fascia media di Samsung

L'innovazione ad un prezzo accessibile a tutti. Samsung ha ufficializzato oggi il lancio dei nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72, che si contraddistinguono per un reparto fotografico super avanzato, lo scorrimento fluido del display, resistenza all'acqua e super durata della batteria. I nuovi smartphone saranno disponibili dal 17 marzo nelle colorazioni viola (Awesome violet), blu (Awesome blue), nero (Awesome black) e bianco (Awesome white).

Perché acquistare i nuovi smartphone Galaxy A

Samsung ha raggiunto nuovi standard in ambito fotografico e anche i nuovi smartphone della famiglia A non fanno eccezione. Grazie alle funzioni innovative della fotocamera è possibile scattare foto in modo facile e divertente. In particolare, i nuovi smartphone sono dotati di:

fotocamera versatile con la quale è semplice ottenere scatti e video vividi e definiti, grazie alla quadrupla fotocamera con una risoluzione da 64MP. È anche possibile trasformare istantaneamente i video in 4K dei propri momenti preferiti in immagini ad alta risoluzione da 8MP grazie alla funzionalità Fermo Immagine 4K. Inoltre, Ottimizzatore Scena sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami, fino agli animali domestici.

massima stabilità: sia che si stia filmando l’ultimo balletto di tendenza o un nuovo trick con lo skateboard, l’OIS (Stabilizzazione Ottica dell’immagine) garantisce che immagini e video siano sempre nitidi e stabili. Inoltre, la Modalità Notte sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini in una, ottenendo scatti luminosi e definiti anche al buio.

divertimento assicurato: è possibile migliorare lo stile e dare un tocco personale ai propri contenuti utilizzando le funzionalità AR Emoji e I Miei Filtri.

Samsung ha migliorato l’esperienza d’uso e lo stile della serie Galaxy A, con un display vivido e a un design sofisticato, perfetto per adattarsi e rispecchiare il proprio stile di vita. Lo schermo è più luminoso e fluido: il Super AMOLED di Samsung migliora la visione dei propri show preferiti, mentre l’esperienza di scorrimento è ancora più fluida grazie al refresh rate da 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72.

La luminosità migliorata da 800 nit permette inoltre di continuare a guardare i propri contenuti anche all’aperto sotto la luce diretta del sole.

L'esperienza di visione è confortevole: il display vanta la certificazione “Eye Care” e, grazie alla funzionalità “Eye Comfort Shield” è in grado di modificare automaticamente la temperatura dei colori per ridurre l’affaticamento della vista.

Design rinnovato: la nuova serie Galaxy A presenta un design innovativo, al contempo semplice e deciso, con linee morbide e un alloggiamento della fotocamera minimale.

Arricchisce la qualità degli smartphone la batteria a lunga durata: quella di A52 da 4500 mAh, mentre quella di A72 da 5000 mAh permettono di fare un uso intensivo dello smartphone nell'arco della giornata, che può durare senza necessità di essere ricaricato fino a 48 ore.

Prezzi