Nuovi smartphone nubia: innovativi, dal design curato e con ottimi prezzi

Il produttore cinese nubia ha presentato, al Mobile World Congress 2024, la sua nuova gamma di smartphone. Prodotti di vario genere, dal look curato, dalle avanzate caratteristiche e dall'interessante rapporto qualità/prezzo.

nubia Z60 Ultra

Al vertice della gamma del produttore cinese troviamo il nuovo nubia Z60 Ultra (qui la nostra recensione). Smartphone dalle elevatissime prestazioni con a bordo il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ricordiamo anche il completo comparto fotografico con la camera principale Sony da 50 MP, affiancata da uno zoom 3X periscopico da 64 MP e da un grandangolo da 50 MP. Smartphone dal design moderno e curato, con sottilissimi bordi attorno allo schermo e camera frontale invisibile. Modello già disponibile a partire da 679 euro.

nubia Flip 5G

Al MWC, nubia ha presentato anche l’interessante smartphone pieghevole Flip. Un modello a conchiglia con a bordo il processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria ha una capacità di 4.310 mAh. All’interno troviamo un display AMOLED da 6,9 pollici Full HD+ a 120Hz e una fotocamera da 16 MP all'interno dello schermo. All'esterno è presente, invece, un piccolo display secondario circolare, AMOLED, da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, una fotocamera principale da 50 MP e una da 2MP per la profondità di campo. Cellulare, con Android 13, in arrivo sul mercato verso la fine di maggio ad un prezzo di partenza di circa 600 dollari. Non è ancora noto il prezzo per il mercato europeo.

nubia Focus 5G e Focus Pro 5G

Proseguiamo la nostra rassegna con i nuovi Focus 5G e Focus Pro 5G. Entrambi gli smartphone vantano una camera principale da ben 108 MP, con pulsante fisico dedicato, e un display a 120 Hz da 6,72 pollici Full HD+ su Focus Pro 5G e da 6,6 pollici HD+ su Focus 5G. Ricordiamo anche la batteria da 5.000 mAh e la memoria fino a 256 GB. Smartphone low cost acquistabili a partire da 199 dollari (non sono ancora noti i prezzi per il mercato europeo).

nubia Neo 2 5G

Nella nuova gamma di nubia troviamo anche lo smartphone da gaming economico Neo 2 5G, proposto a 199 dollari. Cellulare dall’accantivante design del posteriore con due pulsanti dorsali dalle funzioni personalizzabili. Citiamo anche il display da 6,72 pollici a 120 Hz, la batteria da 6.000 mAh ed il processore Unisoc T820, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione. Non mancano altoparlanti stereo con DTS:X ed una completa sezione software dedicata ai videogiochi.

nubia Music

Concludiamo la rassegna dei nuovi smartphone di nubia con il modello Music. Smartphone dal look originale, dotato di un potente altoparlante sul retro con un volume maggiore del 600% rispetto ai tradizionali cellulari. Modello equipaggiato con un display da 6,6 pollici, HD+, a 90 Hz, 2 jack audio da 3,5 mm, processore Unisoc SC9863A, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Ricordiamo, infine, la batteria da 5.000 mAh ed il prezzo di partenza di 149 dollari. Non è ancora noto il prezzo per il mercato europeo.