Quando esce il nuovo Apple Watch: le ultime indiscrezioni

Le voci si rincorrono e sono spesso contrastanti. Indiscrezioni vogliono che possa essere presentato a metà settembre, altre che il tutto slitterà a fine ottobre. L'attesa è febbrile, ma ancora non ci sono certezze su quando sarà presentato il nuovo Apple Watch 6 e soprattutto quando sarà disponibile sul mercato.

Quando sarà presentato Apple Watch 6

Il colosso di Cupertino, di questi tempi, sta tenendo parecchio sulle spine i suoi fedelissimi consumatori: ancora più atteso di Apple Watch 6, infatti, è sicuramente iPhone 12, per il quale per ora ci sono molte indiscrezioni e nessuna certezza. Un leaker molto attivo su Twitter, Lovetodream, avrebbe avanzato l'ipotesi che il nuovo smartwatch "con la mela morsicata" possa essere presentato ad ottobre insieme ai nuovi cellulari, differentemente da quanto annunciato da Jon Prosser, uno dei più affidabili leaker sul mondo Apple, che avrebbe assicurato il lancio del nuovo orologio per il 18 settembre. Visioni discordanti, insomma. Come sempre non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale.

Le presunte caratteristiche del nuovo Apple Watch

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi sul web, il nuovo Apple Watch 6 dovrebbe avere un display a microLED, diverso rispetto a quello OLED del suo predecessore, teoricamente meno performante. Il nuovo orologio potrebbe avere anche un lettore di impronte digitali integrato proprio sul display. Le antenne wireless, a quel punto, sarebbero spostate all'interno del cinturino, il traffico sotto lo schermo, infatti, sarebbe troppo alto e non sostenibile per un dispositivo così piccolo.

Apple con la nuova serie di smartwatch potrebbe anche integrare all'interno dei propri dispositivi un'app per monitorare il sonno. Fino ad oggi si era sempre appoggiata a software terzi, il 2020 sembrerebbe l'anno del grande salto. I nuovi Apple Watch potrebbero contare anche su un sistema di monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue: in questo modo ne uscirebbe migliorata la funzione di elettrocardiogramma (di certo ancora più precisa). Ricapitolando, quindi, Apple Watch 6: