Asus ha presentato il nuovo ZenFone 7: sarà disponibile anche nella versione Pro

Asus ha ufficialmente annunciato il nuovo ZenFone 7, disponibile anche nella variante Pro. Dopo le indiscrezioni sulle caratteristiche del nuovo dispositivo circolate negli ultimi mesi sul web, il colosso di Taiwan ha reso note le specifiche tecniche dei nuovi telefoni top di gamma, che presenteranno ancora la fotocamera rotante per scattare selfie di qualità, già vista negli ZenFone 6.

Caratteristiche di Asus ZenFone 7

Il nuovo ZenFone 7 avrà un display da 6,67" in FullHD+ con risoluzione da 2400x1800 pixel. Mancherà una fotocamera frontale, ecco perché lo schermo coprirà l'intera superficie del dispositivo. La fotocamera, come già detto, sarà rotante e avrà un sensore principale da 64 megapixel, che permetterà di scattare foto di altissima qualità. Le immagini saranno associabili a quelle scattate da una fotocamera digitale grazie ad un grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8, con zoom 3x. Ottime notizie anche per gli amanti dei video, che potranno essere registrati in 8K.

Passando alla questione hardware, ZenFone 7 monterà Snapdragon 865, ossia il processore scelto pressoché da tutti i colossi dell'elettronica per i nuovi top di gamma, con capacità di archiviazione dati da 128 GB per la versione base e 265 per la Pro. Per entrambi i dispositivi sono previsti RAM da 8 GB e supporto per il 5G.

Scheda tecnica del nuovo ZenFone

Display da 6,67"

Fotocamera con sensore da 64 megapixel

Processore: Sanpdragon 865

8 GB RAM

RAM Memoria interna da 128 o 256 GB

Uscita e prezzi

Asus ha messo molta carne al fuoco, ma non ha ancora annunciato quale sarà il costo del nuovo ZenFone e quando sarà disponibile per il mercato italiano. Secondo indiscrezioni, il modello base potrebbe essere venduto a 750 euro, mentra la versione Pro a 950.

Il video ufficiale di Asus