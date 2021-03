Snapdragon 780G è il nuovo super chip che renderà più attraenti gli smartphone di fascia media

Il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 780G 5G, annunciato ieri, sarà montato su molti smartphone di fascia media e quindi più economici. Permetterà a molti dispositivi di avere prestazioni di rilievo, nonostante un costo più limitato rispetto ai top di gamma. Il chip permetterà anche l'estensione della connettività ultra-rapida ad un numero sempre maggiore di cellulari, andando anche a migliorare il comparto fotografico e le riprese video. Insomma, sarà una piccola rivoluzione, della quale potranno godere in molti. Sarà utilizzato in smartphone in uscita sul mercato a partire da aprile, quindi già in questo secondo trimestre.

Un chip super per smartphone "medi"

Alimentato dalla sesta generazione di Qualcomm AI Engine, con il processore Hexagon 770, la piattaforma è permeata profondamente di intelligenza artificiale, anche negli interventi che compie per ottimizzare la velocità di connessione e la qualità di telefonate e videochiamate, riducendo i rumori di fondo e adattandosi all'ambiente circostante.

Snapdragon 780G vanta anche una nuova architettura a bassa luminosità, che promette foto di qualità in qualsiasi condizione di luce. Il tutto anche grazie alla compatibilità con obiettivi zoom, wide e ultra-wide, tre sensori utilizzabili anche contemporaneamente, per risultati professionali. Anche su dispositivi di fascia media.

«Dall'introduzione dello Snapdragon serie 7, tre anni fa, sono stati lanciati più di 350 dispositivi basati su tale famiglia. Continuiamo questo slancio, introducendo la piattaforma mobile Snapdragon 780G 5G», ha dichiarato Kedar Kondap, vice-presidentedi Qualcomm Technologies. Tra gli smartphone che hanno già beneficiato delle innovazioni da top di gamma della serie 7 ci sono anche i recentissimi Samsung Galaxy A52 e A72.