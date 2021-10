Honor 50 si prende la scena, super smartphone a un prezzo davvero interessante

Arriverà anche in Italia il nuovo Honor 50, nuovo smartphone di punta del brand venduto lo scorso novembre da Huawei alla Sgenzen Zhixin New Information Technology. Non rientrando nel ban del Dipartimento del commercio statunitense, la società può beneficiare delle licenze ritirate dai produttori di hardware e software a Huawei, tra i quali Google.

Honor 50: caratteristiche e prezzo

Su Honor 50, quindi, ci sono Android e il Play Store completo. Sul piano tecnico, il nuovo smartphone monta un processore Snapdragon 778G di Qualcomm, una fotocamera frontale da 32 megapixel con angolo di visione di 90 gradi e un modulo fotografico posteriore quadruplo, con sensore principale da 108 megapixel, grandangolare da 8 megapixel, fotocamera macro da 2 megapixel e lente di profondità da 2 megapixel.

Il design è curato e presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore, con bordi in vetro lucidato che risaltano il display Oled curvo da 6,57". Secondo quanto comunicato da Honor, lo schermo può produrre ben 1,07 miliardi di colori e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate è fino a 120 Hz, con frequenza di campionamento del touchscreen di 300 Hz.

Ottime notizie sul fronte autonomia. La batteria è da 4300 mAh, con supporto alla ricarica veloce, chiamata SuperCharge da 66W, che permette di portare la batteria dallo 0 al 70% in 20 minuti. Sotto stress, Honor 50 dura tranquillamente una giornata intera. Sarà disponibile in pre ordine a partire dal 1 Novembre su HiHonor al prezzo di 529 euro. Il 12 Novembre arriverà anche su Amazon e nei negozi TIM, Vodafone e Wind3.

Perché comprare Honor 50