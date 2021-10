Arriva in Italia un nuovo smartphone di Huawei

Huawei ritorna in Italia con un nuovo smartphone, con a bordo il sistema operativo Android anziché il più recente HarmonyOS. Il nuovo smartphone del colosso cinese debutta con una serie di nuove tecnologie per il sistema di quattro fotocamere con sensore principale da 50 megapixel, tra cui il RYYB colour filter array (CFA) e l'XD Fusion Engine. L’integrazione hardware-software della fotocamera permette di catturare immagini e video di qualità anche in situazioni di scarsa luminosità.

Nuovo smartphone Huawei: Nova 9

Il display curvo è ampio 6,57" e dispone di frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 778G e c'è il supporto alla ricarica veloce a 66 W SuperCharge. Il chip è completato da un sistema di raffreddamento, che combina VC Liquid Cooling e grafene per una dissipazione del calore durante le attività più dispendiose di energia.

Niente HamronyOS, come detto, ma EMUI 11, la versione personalizzata del sistema operativo Android, ma ancora priva delle app di Google e di tutte quelle che utilizzano i servizi del colosso americano per funzionare. Gli utenti possono comunque scaricare le nuove app da AppGallery, store di casa, divenuto nel corso del tempo un'alternativa al PlayStore di Mountain View.

Il nuovo smartphone di Huawei sarà disponibile in Italia nei primi giorni di novembre a partire da 499 euro per la configurazione con 8GB di Ram e 128 di capacictà di archiviazione interna.