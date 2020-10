iPhone 12, 5G e mini: Apple presenta quattro nuovi telefonini

Si è fatta attendere a lungo, ma finalmente ha visto la luce. La nuova famiglia iPhone 12 è stata presentata nel corso dell'evento Apple "Saremo velocissimi". Il motto non aveva lasciato dubbi sin dal principio e non ha riservato sorprese: come prevedibile la super velocità si riferiva alla connessione 5G, per la prima volta di serie in un dispositivo del colosso di Cupertino. Confermate le indiscrezioni dei mesi passati: i melafonini sono sempre 4, uno dei quali di dimensioni ridotte e tutti montano il nuovo chip A14 Bionic. I nuovi smartphone sono:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Max Pro

Novità sostanziali si hanno sul fronte del design. Se iPhone 12 mantiene il notch che ospita la fotocamera frontale come il suo predecessore, sul fronte delle linee richiama da vicino la famiglia di iPhone 5, con i frame laterali appiattiti e non arrotondati, come ci aveva ormai abituati Apple.

iPhone 12 è più sottile, più leggero e con volume minore rispetto a iPhone 11. Lo schermo rimane da 6,1", il display è Oled e non più LCD, e garantisce una resistenza 4 volte superiore al passato grazie al nuovo tipo di trattamento Ceramic Shield. Confermata la doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 megapixel. Identico in tutto e per tutto, quanto a caratteristiche, è iPhone 12 mini, presentato come "il più piccolo smartphone al mondo con tecnologia 5G con il suo display da 5,4". I due telefonini saranno disponibili in 5 colori differenti: nero, bianco, rosso, verde e blu. Aumentata anche la capacità di resistenza all'acqua: fino a 30 minuti ad una profondità massima di 6 metri.

iPhone 12 Pro

La famiglia Pro ha, di fatto, le stesse caratteristiche, ciò che li distingue dai modelli base è il comparto fotografico, in particolare il 12 Max godrà di un sensore principale con pixel da 1,7 micron e un nuovo sensore (SensorShift) sul quale sarà montato lo stabilizzatore. Entrambi i modelli, inoltre, dispongono del sensore LiDAR già visto sui nuovi iPad Pro 2020 e nei prossimi mesi potranno contare su di un supporto per scattare foto in formato Raw. Saranno disponibili in quattro colori: argento, grafite, oro e blu Pacifico.

Disponibilità e costi

iPhone 12 e 12 Pro saranno disponibili per il pre-ordine dal 12 ottobre e disponibili dal 23 ottobre; iPhone 12 Mini e Max Pro, invece, potranno essere pre-ordinati dal 6 novembre e disponibili da 13 novembre. I prezzi partiranno da 839 e arriveranno fino a 1639 euro per il modello più avanzato e completo. Ecco di seguito le schede tecniche di tutti e 4 i nuovi melafonini.

iPhone 12

Display OLED da 6,1"

Processore A14 Bionic

Memoria interna da 64 a 256 GB

Connettività 5G

Fotocamera anteriore da 12 MP

Doppia fotocamera posteriore

Prezzo: da 939 euro

iPhone 12 Mini

Display OLED da 5,4"

Processore A14 Bionic

Memoria interna da 64 a 256 GB

Connettività 5G

Fotocamera anteriore da 12 MP

Doppia fotocamera posteriore

Prezzo: da 839 euro

iPhone 12 Pro

Display OLED da 6,1"

Processore A14 Bionic

Memoria interna da 128 a 512 GB

Connettività 5G

Fotocamera anteriore da 12 MP

Tripla fotocamera posteriore

Sensore LiDar

Prezzo: da 1189 euro

iPhone 12 Pro Max