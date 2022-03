Che scheggia: lo smartphone che arriva al 50% di ricarica in 5 minuti

Da 0 a 50% di ricarica in soli 5 minuti. Follia? No, realtà. realme ha svelato in Cina il suo nuovo smartphone di punta, Gt Neo 3, in grado di infrangere ogni record di velocità di 'recharge'. Il colosso cinese è riuscito ad ottenere un simile risultato grazie alla tecnologia proprietaria UltraDart, che alimenta il telefono con 150 watt di potenza. Per contenere il calore generato dalla ricarica, realme adotta un sistema a camera di vapore, con una struttura di dissipazione a nove strati, che dovrebbe abbassare le temperature di picco fino a 19 gradi

realme Gt Neo 3: le caratteristiche

Il nuovo realme Gt Neo 3 ha display Amoled da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e monta processore Dimensity 8100 di MediaTek, memoria Ram fino a 12 GB e caapacità di archiviazione interna fino a 256 GB. Sul fronte del comparto fotografico, lo smartphone dispone di un sensore principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 8 e macro da 2. Altre caratteristiche degne di nota sono gli speaker stereo, con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, così come il lettore di impronte integrato nel display che può rilevare anche il battito cardiaco.

I prezzi, almeno in Cina, sono più che abbordabili: circa 371 euro per il Gt Neo 3 da 80 watt (non quello veloce dunque) e 399 euro per il modello con 150 watt di ricarica.