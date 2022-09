In arrivo lo smartphone con super fotocamera da 200 megapixel

Xiaomi si appreseta a lanciare uno smartphone dalle caratteristiche spaziali, quanto meno sul fronte del comparto fotografico. È stato lo stesso colosso cinese della tecnologia a lanciare l'indiscrezione, lanciando l'evento 'Ogni momento è Mega', keynote in cui sarà presentata la nuova galassia di prodotti. Tra questi, la più attesa è la nuova famiglia di Xiaomi 12 T Series, che disporrà di almeno uno smartphone con una super fotocamera principale da 200 megapixel.

I nuovi Xiaomi 12T

Nessuna indiscrezione, a confermarlo è stato Lei Jun, il Ceo dell'azienda, attraverso un tweet che ha fatto stropicciare gli occhi hai tanti aficionados degli smartphone Xiaomi. Lasciando perdere le voci di corridoio, che da qualche settimana circolano, su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche di Xiaomi 12T, quindi, ciò che possiamo affermare con sicurezza è che i nuovi dispositivi del colosso di Pechino sapranno stupire i propri utenti in ambito di fotografie e video.

Xiaomi ha scelto il Bmw Welt Auditorium come location per annunciare la nuova serie di smartphone flagship che punta ad alzare ancora una volta l’asticella della fotografia da mobile e a rendere ogni momento 'Mega'. Insieme a Xiaomi 12T Series, saranno presentati anche molteplici dispositivi AIoT, per rendere la vita più smart in mobilità e dentro le mura domestiche.