Samsung One UI 3.1: tutti gli aggiornamenti per Galaxy S20, Note 20 e Z

Nuove funzionalità, anche per la fotocamera, diventano disponibili a più utenti Galaxy. La nuova interfaccia è già disponibile in Galaxy S21

È stato annunciato oggi da Samsung il nuovo aggiornamento One UI 3.1 che sarà disponibile per gli smartphone di punta del colosso coreano, già di serie nei nuovi top di gamma Galaxy S21. La nuova versione dell'interfaccia introduce in particolar modo alcune funzionalità per la fotocamera, sul fronte scatto e post produzione. Sarà disponibile su:

Galaxy S20 (S20+, S20 Ultra e S20 FE)

Galaxy Note 20 (Note 20 Ultra)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy S21 con One UI 3.1 ha introdotto alcune innovazioni per la fotocamera, che rendono più semplice scattare foto e video professionali. In particolar modo, grazie alla funzione "Scatto singolo", con un solo tap è possibile fissare simultaneamente una varietà di singoli scatti e formati video.

Gli aggiornamento di One UI 3.1 per Samsung Galaxy

Una volta scattato, One UI 3.1 introduce lo strumento "Gomma oggetto", per aiutare a rendere perfetta l’immagine. Utilizzando questo intelligente strumento per l’editing delle foto, è possibile rimuovere parti indesiderate dall’immagine, senza sforzo o sessioni di editing manuale. Per rimuovere parti dalla foto, è sufficiente un tap sull’area desiderata e l’oggetto sarà automaticamente selezionato ed eliminato.

L'interfaccia aggiornata alla versione 3.1 include anche un controller touch migliorato per autofocus e autoregolazione dell’esposizione, che rende più facile regolare la messa a fuoco e la luminosità della foto; con uno swipe verso destra o verso sinistra sullo schermo, è possibile modificare la luminosità dell’immagine prima dello scatto.

Novità interessanti si hanno anche sul fronte video, con la funzione di BT Mix: utilizzando modalità Video Pro, è possibile registrare simultaneamente l’audio sia dallo smartphone sia da un dispositivo Bluetooth connesso, come ad esempio Galaxy Buds Pro, Buds Live e Buds+. Con questa funzione è possibile ottenere video creativi, dal suono e dall’immagine di qualità top, che si tratti di un vlogger che racconta da una posizione lontana rispetto all’inquadratura, oppure di un musicista che desidera registrare il suono della voce e degli strumenti separatamente per una qualità audio professionale.

Nuove funzionalità intelligenti

Nelle impostazioni è disponibile la nuova modalità di One UI 3.1 "Protezione occhi", che regola automaticamente la luce blu a seconda dell’orario. Utilizzando i toni più caldi è possibile addormentarsi più facilmente, ed è inoltre possibile impostare il dispositivo perché regoli automaticamente durante il giorno i colori dello schermo, oppure personalizzare la regolazione per i propri orari di riferimento.

Questione privacy: con l'aggiornamento dell'interfaccia è più semplice controllare cosa si condivide. È possibile rimuovere dalle foto i metadati che ne rivelano la posizione prima di condividerle o utilizzare la funzione Private Share, per verificare chi può accedere al contenuto condiviso e per quanto tempo questo resta disponibile.

Oltre a un’interfaccia coerente, che semplifica il passaggio dal telefono al tablet, la funzione "Connessione auricolari" senza interruzione di Galaxy Buds Pro, Buds Live e Buds+ abilita la connessione automatica degli auricolari da un dispositivo Galaxy all’altro, seguendo l’attività dell’utente.