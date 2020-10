Nord N10 5G: lo smartphone OnePlus di fascia media con prestazioni da top di gamma

OnePlus ha presentato ufficialmente oggi il nuovo Nord N10 5G, smartphone di fascia media che nulla ha da invidiare ad un cellulare top di gamma. Se l'azienda cinese si è sempre contraddistinta per i suoi dispositivi di alto profilo (e contenuti nel numero di modelli), con questo nuovo smartphone ha voluto fare le cose in grande, garantendo qualità e performance di primo livello, ad un prezzo contenuto. Il colosso con gli occhi a mandorla ha svelato anche uno smartphone di fascia "bassa", N100. Disponibile nella sola colorazione Midnight Ice, costa 349 euro.

Smartphone di fascia media targato OnePlus

Prima menzione d'obbligo riguarda la batteria. Il nuovo Nord N10 5G, infatti, dispone del sistema di ricarica veloce (o meglio velocissima) Warp Charge 30T, in grado di fornire l'energia necessaria per durare un'intera giornata sotto stress in soli 30 minuti. Come dice il nome stesso, è uno smartphone pensato appositamente per il 5G, che monta un processore Qualcomm Snapdragon 690 con una CPU octacore. Il display da 6,49" a 90Hz è in grado di aggiornarsi il 50% più rapidamente rispetto a uno a 60Hz, garantendo al contempo una maggior fluidità dell'immagine. Lo schermo dispone di risoluzione 1080x2400 full HD+ a 405 ppi e vetro di copertura 2.5D Corning Gorilla Glass 3.

Sorprende il comparto fotografico. OnePlus Nord N10 5G monta una fotocamera posteriore con 4 sensori, il principale da 64 megapixel e obiettivo ultragrandangolare, con campo visivo da 119°. Il dispositivo garantisce la realizzazione di video in 4K a 30fps e 1080p a 30/60 fps. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 megapixel. Passi avanti concreti sono stati fatti anche sul fronte dell'audio. Come recita lo slogan del colosso cinese, «l'audio arriva da tutte le parti». È proprio così, perché il nuovo N10 dispone di doppio altoparlante, uno superiore e uno inferiore, con cui è in grado di garantire un'eccellente esperienza stereo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo smartphone OnePlus monta una RAM da 6GB, quanto a memoria interna, invece, dispone di 128 GB, espandibili fino a 512 GB, di certo una capacità soddisfacente per «non eliminare senza pietà foto di amici e parenti per fare spazio».

OnePlus Nord N10 5G: scheda tecnica