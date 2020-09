Wi-Fi addio: Oppo lancia il primo smartphone a connessione ultra rapida Li-Fi

Oppo ha brevettato il primo smartphone con Li-Fi, tecnologia che potrebbe rivoluzionare il mondo della comunicazione digitale. Se oggi ogni dispositivo mobile (o quasi), sia un cellulare o un tablet, dispone della connettività Wi-Fi, in futuro potrebbe non essere più così. Stando ad indiscrezioni, il primo cellulare con la tecnologia del futuro potrebbe fare il suo esordio già entro la fine di settembre.

Primo smartphone con Li-Fi

La tecnologia Li-Fi che in futuro sarà presente sugli smartphone Oppo dovrebbe essere più veloce ed economica rispetto alla connettività Wi-Fi: un passo avanti, quindi, si avrebbe sia in termini di risparmio sia di prestazioni. Il Li-Fi, i cui primi test risalgono al 2012, si differenzia rispetto al Wi-Fi poiché trasmette i dati tramite luci LED anziché onde radio.

Secondo le indiscrezioni che girano in rete, il sensore Li-Fi integrato nei prossimi cellulari Oppo dovrebbe trovarsi all'esterno degli smartphone, per recepire i fotoni necessari da convertire poi in energia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Li-Fi, la tecnologia del futuro

Stando alle ultime sperimentazioni di cui si ha notizia, la tecnologia Li-Fi dovrebbe essere nettamente più veloce rispetto a quella Wi-Fi, tanto da poter raggiungere trasferimento di dati a 10GBps. Ma non solo: la batteria dei dispositivi mobili, sfruttando le luci LED, potrebbe durare molto di più anche sotto stress. Riassumendo, la nuova tecnologia: