Perché dovresti comprare iPhone 12 mini

Dimensioni, design, caratteristiche tecniche, comparto fotografico: ecco le ragioni per cui non puoi fare a meno di iPhone 12 mini (se vuoi spendere più di 800 euro)

Non è uno smartphone economico. iPhone 12 è mini, ma non sul prezzo: se cerchi uno smartphone dal prezzo contenuto targato Apple hai sbagliato indirizzo. Il melafonino che stai cercando è iPhone SE (2020)

Hardware, software e potenza: tutto quello che puoi desiderare in uno smartphone di dimensioni molto contenute, specie se raffrontate a quelle della maggior parte dei cellulari attualmente sul mercato

iPhone 12 mini è lo smartphone da acquistare

iPhone 12 mini è uscito ormai da un mese ma continua a far parlare di sé. Lo smartphone Apple di nuova generazione è infatti in grado di racchiudere in sé la potenza dei top di gamma in un formato compatto. Le misure, inutile girarci intorno, sono davvero piccole: 131,5 millimetri di altezza, 64,2 di larghezza e 7,4 di spessore, che riescono a contenere un dispaly Oled da "soli" 5,4". Se cerchi un iPhone performante di dimensioni mignon, è lo smartphone che fa per te; se cerchi invece un cellulare piccolo, con un prezzo contenuto, potresti pensare a un iPhone SE.

È piccolo, è vero, ma lo schermo di iPhone 12 mini è di fatto un punto di forza. Nonostante la dimensione molto contenuta, infatti, il Super Retina XDR ha una risoluzione di 2304x1080, in linea con quella del suo fratello maggiore iPhone 12, e una densità maggiore: 476 contro 460. Se cerchi lo smartphone che garantisca una risoluzione di altà qualità, iPhone 12 mini è lo smartphone che fa per te.

Design e prestazioni di iPhone 12 mini

iPhone 12 mini, alla pari degli altri smartphone della famiglia, ha un design nuovo, con bordo in alluminio aerospaziale che riporta alla mente gli smartphone con la mela della generazione 4 e 5. Nuovo è anche il Ceramic Shield, ossia cristalli di nanoceramica nel vetro che proteggono lo schermo rendendolo quattro volte più resistente alle cadute. Cuore pulsante dello smartphone è il nuovo processore A14 Bionic, lo stesso che equipaggia l'ultimo iPad Air e anche gli iPhone 12 Pro. Se vuoi quindi uno smartphone innovativo, resistente e performante, e allo stesso tempo, non sai rinunciare ai prodotti Apple, dovresti proprio comprare iPhone 12 mini.

Fotografia e durata

Anche il comparto fotografico è una buona ragione per affidarsi ai servigi di iPhone 12 mini. La doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel è la stessa già vista su iPhone 12: ultra-grandangolo con apertura f/2,4 e angolo visivo di 120 gradi; grandangolo f/1,6 con stabilizzazione ottica. Lo zoom ottico è 2x, digitale 5x. La fotocamera frontale, invece, è sempre da 12 megapixel, con apertura f/2,2, e al pari delle posteriori consente di girare video HDR con Dolby Vision fino a 30 frame al secondo, oltre che in 4K fino a 60 fps. In più, anche la batteria è di tutto rispetto: promette di durare fino a 15 ore di riproduzione video o 10 ore di streaming video; ad ottimizzarla è anche il 5G "intelligente", che passa automaticamente alle reti Lte per risparmiare batteria quando il 5G non è indispensabile.

Scheda tecnica