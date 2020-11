Poco M3 è "tanto": caratteristiche top per uno smartphone entry level

Il prezzo non può lasciare indifferenti: 179,90 euro per uno smartphone entry level con caratteristiche e prestazioni da primo della classe. Si tratta del nuovo Poco M3, smartphone annunciato ieri dal brand resosi ufficialmente indipendente dal colosso cinese Xiaomi. Alcune caratteristiche per far capire la qualità del nuovo cellulare con gli occhi a mandorla:

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel

super batteria da 6000 mAh

prestazioni top grazie al processore Snapdragon 662

Poco M3, il nuovo che avanza

Il nuovo Poco M3 si presenta con un design piuttosto classico, con bordi arrotondati, disponibile in tre colorazioni differenti: nero, giallo e blu. La prima caratteristica che lo contraddistingue dagli smartphone della stessa fascia è il comparto fotografico. M3 dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, fotocamera macro e sensore di profondità entrambi da 2 megapixel.

Poco M3 si presenta con un ampio display Dot Drop FHD+ da 6,53", con un campo visivo maggiore, ideale per godere al meglio dei contenuti. Ottime anche le prestazioni della super batteria da 6000 mAh, potente e al contempo leggera. Si tratta di una batteria pressoché infinita che dispone di un sistema di ricarica rapida da 18W. La batteria può essere caricata fino a 1000 volte, il che significa che la durata del telefono supera i 2 anni e mezzo senza alcun degrado significativo della batteria. A temperatura ambiente, la durata della batteria è del 25% più lunga. Lo smartphone, con una sola ricarica, garantisce una durata di:

583 ore di in stand-by

40 ore in chiamata

196 ore di ascolto musica

17 ore di visualizzazione video

Lo smartphone monta un processore a 11 nanometri Qualcomm Snapdragon 662, dotato di un processore octa-core ad elevate prestazioni con una velocità massima di 2 GHz, che garantisce prestazioni di elaborazione di intelligenza artificiale migliorate rispetto agli smartphone della stessa famiglia. Poco M3 garantisce prestazioni di livello anche grazie ad una memoria Ram da 4GB e dispone di una capacità di archiviazione dati da 128 gigabyte, espandibili fino a 512 con memoria esterna.

Poco M3: la scheda tecnica