Poco X3 GT è ufficiale: smartphone di fascia media con prestazioni top

In Cina è uscito già nel mese di maggio con il nome di Redmi Note 10 Pro 5G. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in Italia

L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana: Poco X3 GT è pronto a debuttare in Malesia ma, nei prossimi mesi, dovrebbe arrivare in tutti i mercati internazionali, Italia compresa. Lo smartphone del colosso cinese altro non è che Redmi Note 10 Pro 5G, già visto in Cina dallo scorso mese di maggio.

Ufficiale il nuovo Poco X3 GT

Si tratta di uno smartphone di fascia media che alza l'asticella rispetto a Poco X3, dotato di ampio display da 6,6", con fotocamera anteriore da 16 megapixel. Rilevante anche il comparto fotografico posteriore, e non solo per la dimensione molto "importante". Si tratta di una tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel e secondari da 8 (ultra-grandangolare) e 2 (macro).

Poco X3 GT promette una lunga durata anche con un utilizzo sotto stress nell'arco della giornata. Il merito è di una batteria molto capiente, da 5000 mAh, in grado di passare da 0 a 100% in poche decine di minuti, grazie alla ricarica super rapida da 67W.

Quanto costa Poco X3 GT

Non ci sono specifiche relative al prezzo al quale potrebbe essere proposto in Italia, ma probabile che il nuovo smartphone di punta di Poco sia commercializzato nelle seguenti configurazioni: