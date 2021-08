Ufficiali i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, i pieghevoli di Samsung indistruttibili

I foldable di terza generazione del colosso coreano sono stati presentati oggi. Più performanti del passato, sono pensati per lavorare, giocare e fruire di contenuti video

Dopo il gran vociferare degli ultimi mesi, Samsung ha presentato oggi i due nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 5G e Galaxy Z Flip 3 5G, che presentano alcune innovazioni rispetto alla generazione precedente. I nuovi dispositivi sono più resistenti e performanti del passato e offrono agli utenti nuove opportunità per lavorare, giocare e guardare contenuti con esperienze di intrattenimento più coinvolgenti.

Pensato per chi è alla ricerca del massimo della produttività e di un intrattenimento coinvolgente, Galaxy Z Fold 3 è il dispositivo ideale per il multitasking, grazie a performance superiori, e al display Infinity Flex senza interruzioni da 7,6 pollici 1 e all’introduzione del supporto della S Pen 2, per la prima volta compatibile con un dispositivo pieghevole.

Galaxy Z Flip3, invece è invece il dispositivo perfetto per gli amanti dello stile e della praticità, dispone di design elegante, compatto e tascabile, combinato con funzionalità fotografiche migliorate e un display esterno ampio, progettato per l’utilizzo in mobilità.

I nuovi pieghevoli di Samsung sono pensati per durare nel tempo e resistere alla polvere e all'acqua, nel caso di improvvisi temporali. Non solo: entrambi i dispositivi sono realizzati con il nuovo Armor Aluminum, l’alluminio più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy, insieme al Corning Gorilla Glass Victus, che garantisce la massima protezione da graffi e cadute accidentali. Infine, entrambi i dispositivi presentano una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni.

"Con Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 Samsung intende nuovamente ridefinire le possibilità offerte dagli smartphone pieghevoli, che offrono agli utenti la flessibilità e la versatilità necessarie per tenere il passo con le nostre vite frenetiche. - ha dichiarato TM Roh, presidente di Samsung - In qualità di leader di settore e di pioniere nel campo dei dispositivi pieghevoli, siamo orgogliosi di capitalizzare la nostra expertise dando vita a smartphone innovativi, che offrono ai consumatori la tecnologia necessaria per scoprire nuovi modi per vivere e apprezzare al massimo ogni momento, grazie anche a un ecosistema fondato su innovazione e apertura".