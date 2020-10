Apple rompe gli indugi: i nuovi iPhone 12 saranno presentati il 13 ottobre

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Nelle ultime ore da Cupertino hanno cominciato ad inviare gli inviti ufficiali per un evento Apple virtuale il 13 ottobre prossimo, durante il quale saranno presentati i nuovi iPhone 12. Dopo tante indiscrezioni, easter egg e supposizioni, quindi, il colosso californiano scioglie i dubbi: fra 6 giorni a partire da oggi, 7 ottobre, saranno svelati al mondo i nuovi melafonini.

Ufficiale la presentazione dei nuovi iPhone 12

Una prima indicazione ufficiale sulla novità dei nuovi iPhone 12 è stata inserita da Apple negli inviti stessi, nei quali si legge "Saremo velocissimi": il riferimento sembra piuttosto chiaro e dovrebbe riguardare la velocità della connettività 5G di cui potranno godere tutti i nuovi modelli di smartphone con la mela. Non cambierà la modalità di presentazione dei nuovi iPhone, che rimarrà sempre virtuale, con un video in streaming probabilmente registrato come nel caso della presentazione di Apple Watch 6 e degli iPad Air e di ottava generazione.

Secondo le varie indiscrezioni diffuse nei mesi passati da leaker e addetti al settore, i nuovi smartphone di Cupertino saranno 4 in tutto: iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Sappiamo che costeranno di più rispetto al passato, con l'entry level proposto sul mercato con un prezzo di partenza 50 dollari superiore rispetto alla generazione precedente (749 dollari rispetto ai 699 di iPhone 11) e disporranno di una doppia fotocamera posteriore con tecnologia LiDAR (almeno due dei quattro dispositivi proposti). Di seguito le schede tecniche ufficiose dei nuovi smartphone.

iPhone 12 mini

Display Flexible Amoled da 5,4"

Ram da 4 GB

Memoria interna: 64/128/256 GB

Doppia fotocamera (12+12 MP)

Camera frontale da 12 MP

Prezzo: 749-799 dollari

iPhone 12

Display Flexible Amoled da 6,1"

Ram da 4 GB

Memoria interna: 64/128/265 GB

Doppia fotocamera (12+12 MP) + LiDar

Camera frontale da 12 MP

Prezzo: 799-899 dollari

iPhone 12 Pro

Display Flexible Amoled da 6,1"

Ram da 6 GB

Memoria interna: 128/256/512 GB

Tripla fotocamera (12+12+12 MP)

Fotocamera anteriore da 12 MP

Prezzo: 999-1299 dollari

iPhone 12 Pro Max