iPhone 12 sarà presentato il 30 settembre

In pochi si aspettavano la presentazione dei nuovi iPhone 12, e l'attesa è stata delusa. Nel corso dell'evento del 15 settembre, infatti, Apple ha presentato solo i nuovi Apple Watch e iPad. A differenza del passato, Tim Cook ha introdotto i nuovi dispositivi della sua azienda con un video registrato, trasmesso in live streaming in tutto il mondo. Ed è proprio nel video che gli occhi più attenti hanno visto un indizio piuttosto significativo che svelerebbe la data di presentazione dei nuovi melafonini.

iPhone 12 saranno presentati il 30 settembre: l'easter egg

Nel corso della presentazione di iPad 8, infatti, uno dei tecnici presenti nel video è stato ripreso mentre scriveva a mano (con la Apple Pencil) la data del 30 settembre, creando un evento in calendario. Questo indizio assume la dimensione di vero e proprio easter egg, che ha subito fatto il giro dei social network e del web in generale. La domanda sorge spontanea: è possibile che la data sia stata scelta casualmente, per quanto immediatamente successiva all'evento Apple e vicina alla potenziale presentazione di iPhone 12?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia sulla possibile presentazione del nuovo iPhone 12 ha avuto una grande risonanza anche sulla carta stampata americana. I giornalisti si sono dimostrati in generale concordi nell'affermare che una presentazione il 30 settembre sembra alquanto improbabile, perché Apple non ha mai presentato una nuova linea di dispositivi di mercoledì. Per ora, non ci resta che aspettare la prossima indiscrezione o l'ufficialità. Nell'attesa, queste sono le caratteristiche principali dei nuovi dispositivi che annuncerà Apple: