È il gran giorno dei nuovi iPhone 14

È il gran giorno degli iPhone 14. Questa sera, a partire dalle 19 ora locale, Tim Cook presenterà i nuovi smartphone Apple, nel corso di un keynote trasmesso in streaming.

Presentazione iPhone 14

Nel corso di 'Far Out', questo il titolo del nuovo evento di Cupertino, ci sarà spazio anche per altri dispositivi oltre agli iPhone di ultima generazione. Con tutti i condizionali del caso, infatti, dovrebbero essere presentati Apple Watch Series 8 (probabilmente con una nuova versione 'pro') e gli AirPods Pro 2.

Today.it seguirà in tempo reale lo svelamente dei nuovi prodotti con la mela.