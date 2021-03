Xiaomi svela Redmi Note 10, smartphone di fascia media con prestazioni da top | La diretta

Dopo mesi di attese, sarà presentata oggi, in un evento in streaming a partire dalle 13, la nuova serie di smartphone Xiaomi Redmi Note 10. Nelle scorse ore è già stata svelata in India, per cui le caratteristiche principali sono già note, ma non sappiamo ancora quali saranno le proposte che arriveranno nel nostro Paese. Ciò che è certo è che le configurazioni saranno:

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10: scheda tecnica

Display Super Amoled da 6,43"

Processore: Qualcomm Snapdragon 678

Memoria Ram da 4 o 6 GB

Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP

Batteria da 5000 mAh

Redmi Note 10 Pro: scheda tecnica

Display Super Amoled da 6,67"

Processore: Qualcomm Snapdragon 732G

Memoria Ram da 6 o 8 GB

Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP

Batteria da 5020 mAh

Redmi Note 10 Pro Max: scheda tecnica

Display Super Amoled da 6,67"

Processore: Qualcomm Snapdragon 732G

Memoria Ram da 6 o 8 GB

Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP

Batteria da 5020 mAh