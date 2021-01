Samsung scalda i motori: evento ufficiale di presentazione dei nuovi Galaxy S21

Il gran giorno per i Samsung addicted è arrivato: giovedì 14 gennaio 2021, alle 16 ora locale, sarà svelata la nuova famiglia Galaxy S21. Ancora pochi giorni ci separano dall'evento "Samsung Galaxy Unpacked 2021", virtuale per forze di causa maggiore, che sarà trasmesso sul sito ufficiale del colosso coreano (Samsung.com).

La transizione accelerata verso un mondo mobile-first porta con sé la necessità di avere dispositivi in grado di offrire ogni giorno un’esperienza straordinaria.

A quanto si apprende, i nuovi Galaxy saranno disponibili almeno inizialmente in tre modelli: S21, S21 Plus e S21 Ultra, l'ultra top di gamma Samsung. Una delle principali differenza rispetto al passato riguarderebbe il comparto fotografico: le fotocamere nei nuovi modelli dovrebbero occupare più spazio nella back cover rispetto al passato e avere una disposizione differente. Il modello Ultra, inoltre, dovrebbe disporre di un sensore in più, posizionato direttamente sopra al flash. Anche lo scomparto con carrellino per la scheda sim dovrebbe collocarsi verso il basso.

Nei giorni scorsi erano stati alcuni leaker addentro al mondo Samsung (Ishan Agarwal e 91Mobiles) a rendere noti a mezzo Twitter i prezzi presunti dei nuovi top di gamma. Eccoli di seguito:

Galaxy S21 : con memoria da 128 GB costerà 849 euro

: con memoria da 128 GB costerà Galaxy S21 Plus : con memoria da 128 GB sarà proposto al prezzo di 1049 euro , con capacità di archiviazione da 256 GB a 1099 euro

: con memoria da 128 GB sarà proposto al prezzo di , con capacità di archiviazione da 256 GB a Galaxy S21 Ultra: con 128 GB di memoria interna sarà immesso sul mercato al costo di 1399 euro

Come sarà Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra, il vero smartphone di punta di Samsung, avrà display più ampio rispetto agli altri due dispositivi, una fotocamera migliore (ecco il perché del sensore in più) e anche una batteria più capace, in grado di durare di più anche sotto stress. Lo schermo dovrebbe essere di circa 6,9", un piccolo tablet, e rispetto a S21 e S21 Plus sarà più curvo e avrà u a risoluzione QHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Quanto al comparto fotografico posteriore, S21 Ultra sarà dotato di una funzione di zoom ibrido 10x, fotocamera grandangolare da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 e due teleobiettivi da 10 megapixel (con zoom ottico 10x e 3x). Quanto alla fotocamera anteriore, il nuovo top di gamma Samsung permetterà di scattare selfie di qualità superiore con sensore da 40 megapixel.Per quanto riguarda il processore, i modelli europei monteranno Exynos 2100, mentre il nuovissimo Snapdragon 888 sarà installato solo sugli smartphone in vendita in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Non dovrebbero esserci differenze rispetto al passato sul fronte della memoria: RAM da 16 GB e capacità di archiviazione interna da 256 GB.