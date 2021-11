Black Friday: quale smartphone acquistare

Sono tra gli oggetti più desiderati: gli smartphone la faranno da padrona anche durante il Black Friday 2021, il "venerdì nero" degli sconti pazzi che ormai da tradizione, ogni anno, è appuntamento fisso anche per gli amanti della tecnologia. Orientarsi tra i diversi brand è difficile, vista la grande possibilità di scelta. Il dubbio è lecito: quale smartphone in offerta acquistareP

Black Friday 2021: quale smartphone acquistare

Gli smartphone più ricercati durante il Black Friday sono gli iPhone, ma come consuetudine da Cupertino non sono molto avvezzi alle offerte imperdibili. L'offerta di quest'anno prevede un carta regalo del valore di 50 euro da utilizzare su Apple Store acquistando un iPhone 12, iPhone 12 mini o iPhone SE. In alternativa, qualche sconto interessante lo si può rintracciare nei portali della grande distribuzione.

Più generosa è Samsung, che a rotazione mette in offerta i suoi smartphone più blasonati, Galaxy Z Flip su tutti, con uno sconto a tempo di circa 200 euro, e Samsung Galaxy S21 Ultra a 729 euro anziché a 1.079. Inoltre, il colosso coreano garantisce un voucher del valore massimo di 250 euro acquistando una selezione di prodotti top di gamma.

Grandi sconti sono quelli garantiti invece da Xiaomi. Il brand cinese garantisce uno sconto di 100 euro sui due smartphone medio gamma più venduti, Poco X3 Pro (con configurazione 8GB di Ram e 256 di memoria interna) e Poco F3 5G. Il super top di gamma, Xiaomi 11T Pro, invece, è venduto con uno sconto di 50 euro più i Redmi Buds 3 in omaggio. Sono previsti coupon sconto rispettivamente del valore di 30, 50 o 100 euro da utilizzare nello store in base agli acquisti effettuati.

Il brand che nel corso del 2021 è cresciuto maggiormente, reale, propone fino a 200 euro di sconto sui propri dispositivi di punta, in particolare reale X50 Pro 5G è proposto a 549,90 euro anziché 749,90, realme X3 SuperZoom si potrà acquistare con uno sconto di 130 euro, mentre sono 110 gli euro, mentre realme 6 Pro costerà 249,90 euro anziché 349,90.