Quando escono iPhone 12 mini e Pro Max

Già da venerdì 6 novembre è possibile preordinare iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini sul sito ufficiale di Apple o presso gli store autorizzati. Ma quando saranno effettivamente disponibili? I due dispositivi arriveranno fisicamente nelle case e nei negozi venerdì 13 novembre; a questi si aggiungerà anche HomePod mini, ma solo a partire dal lunedì successivo, 16 novembre.

iPhone 12 mini e Pro Max disponibili nei negozi

L'attesa per l'uscita ufficiale degli ultimi due iPhone 12 (il modello "base" e il Pro sono già disponibili da qualche giorno) è tanta, non è difficile capirne il motivo. Si tratta dei due modelli che offriranno più bande 5G di qualsiasi altro smartphone. Si aggiunga che iPhone 12 Pro Max ha il sistema di fotocamere Pro più evoluto di sempre e il display più grande mai visto su un cellulare di Cupertino, mentre iPhone 12 mini è lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo, offre un display edge-to-edge e integra tutte le tecnologie della serie 12 in un formato più compatto. Alla pari degli altri smatphone della famiglia già disponibili, dispongono di MagSafe per la ricarica wireless, che apre la strada a un nuovo ecosistema di accessori che si collegano facilmente all’iPhone.

Attesa per l'uscita di iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max, pur con dimensioni pressoché identiche a quelle di iPhone 11 Pro Max, ha un display Super Retina XDR più ampio, da 6,7", ossia il display più grande mai visto su uno smartphone con la mela. Il design è raffinato, con bordo piatto, un profilo in acciaio inossidabile e un pannello posteriore in vetro opaco ottenuto con un processo di lavorazione ad alta precisione. Sarà disponibile in quattro finiture: grafite, argento, oro e blu Pacifico.

Il nuovo iPhone 12 Pro Max ha il display più grande mai visto su un iPhone, un sistema di fotocamere con la stabilizzazione ottica su sensore sulla fotocamera grandangolare e un teleobiettivo con lunghezza focale superiore, oltre allo scanner LiDAR. Si tratta del migliore sistema di fotocamere mai integrato su un iPhone e garantirà scatti di qualità superiore rispetto a quelli della serie 11. Molto fa anche il nuovo chip A14 Bionic, che oltre a garantire super prestazioni allo smartphone, aiuta anche a supportare delle funzioni avanzate di fotografia computazione, come le modalità Notte, Deep Fusion e il nuovo formato ProRAW6.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,7"

Processore A14 Bionic

Memoria interna da 128 a 512 GB

Connettività 5G

Fotocamera anteriore da 12 MP

Tripla fotocamera posteriore

Sensore LiDar

Prezzo: da 1289 euro

Quando sarà disponibile iPhone 12 mini?

È lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo. iPhone 12 mini, che sarà disponibile da venerdì 13 novembre, ha un display da 5,4" e introduce un design con caratteristiche innovative. Disponibile in cinque finiture (blu, verde, nero, bianco e rosso), integra tutte le tecnologie di della famiglia 12 in un formato più compatto.

Nonostante le dimensioni più contenute, iPhone 12 mini offre un potente sistema a doppia fotocamera con fotocamera ultra-grandangolare e una nuova grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, ossia la più veloce mai vista su iPhone. E il chip A14 Bionic, di serie su tutti i nuovi smartphone con la mela morsicata, rende possibili funzioni potenti di fotografia computazionale.

Scheda tecnica