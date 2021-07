Quando esce iPhone 13?

Non ci sono ancora date ufficiali, ma la nuova famiglia di iPhone 13 sarà presentata nella prima metà di settembre, probabilmente il 14 e dovrebbe uscire sul mercato dopo una decina di giorni e comunque prima della fine del mese. Si profila quindi un ritorno alle origini, dopo che l'anno scorso, causa epidemia sanitaria, la generazione di iPhone 12 era stata presentata a ottobre.

Prezzi e caratteristiche di iPhone 13

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato anche i prezzi e le prime caratteristiche dei nuovi smartphone di Cupertino. Vediamo di fare ordine, partendo dal prezzo a cui saranno proposti sul mercato i nuovi iPhone:

iPhone 13 mini costerà a partire 699 dollari

costerà a partire 699 dollari iPhone 13 partirà da una base di 799 dollari

partirà da una base di 799 dollari iPhone 13 Pro sfiora i 1000 dollari (999)

sfiora i 1000 dollari (999) iPhone 13 Pro Max, super top di gamma, osterà nella versione base almeno 1099 euro

Per il resto, da quanto appreso fino a questo momento, i nuovi smartphone di Cupertino:

saranno disponibili in 4 taglie

saranno abbastanza simili a iPhone 12, per questo si rumoreggia che potranno chiamarsi iPhone 12s e nonn 13

avranno il notch più piccolo

avranno frequenza di aggiornamento del display a 120Hz

monteranno il chip di ultima generazione A15

monteranno un sistema di fotocamere più avanzato rispetto al passato

Sensore per le impronte digitali

I nuovi iPhone potrebbero disporre di sensore di impronta digitale sotto al display, in particolare per le difficoltà sperimentate da Face ID (il riconoscimento facciale made in Apple) in tempo di epidemia sanitaria, con la mascherina indossata. I nuovi smartphone dovrebbero essere performanti anche nel campo della capacità di archiviazione: si parla, per almeno uno degli smartphone, di una super memoria da 1 terabyte.