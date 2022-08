Quando esce iPhone 14: c'è la data

I nuovi iPhone 14 saranno presentati il 7 settembre, e saranno disponibili nei negozi a partire dalla settimana successiva, il giorno 16. Non c'è l'ufficialità, ma ne è convinta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti interne all'azienda di Cupertino. Il lancio dei nuovi smartphone sarà il punto di partenza di una stagione molto intensa, che dovrebbe produrre nuovi Mac, iPad e Apple Watch.

La nuova indiscrezione arriva a braccetto con quella del quotidiano vietnamita Toui Tre News, secondo cui il colosso tech avrebbe avviato delle trattative con alcuni dei suoi fornitori per produrre i nuovi Apple Watch e MacBook in Vietnam, con l'obiettivo di ridurre la diretta dipendenza dalla Cina. Nelle volontà di Cupertino c'è quella di limitare l'esposizione alla Cina, per i lockdown ma anche per le relazioni non certo idilliache tra il governo a stelle e strisce e quello di Pechino, e la mancata condanna cinese della guerra russa in Ucraina.

Rispetto al Vietnam, tuttavia, la Cina offre a Apple dei lavoratori altamente qualificati e a basso costo, e allo stesso tempo rappresenta un quinto delle sue vendite globali annuali. Il Paese meglio posizionato per sostituire in parte la produzione cinese sarebbe l'India, ma i rapporti tesi proprio con la Cina rendono le relazioni commerciali più difficili.