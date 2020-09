Quanto costerà iPhone 11 quando uscirà il 12? I nuovi prezzi e i modelli fuori produzione

L'attesa per l'uscita del nuovo iPhone 12 è letteralmente alle stelle; continuano a susseguirsi voci sul lancio (che potrebbe avvenire il 15 settembre nel corso del grande evento Apple), ma allo stesso tempo sono molte le persone che si chiedono quanto costerà iPhone 11 quando negli store sarà disponibile l'ultimo top di gamma di Cupertino. Non dimentichiamo che oltre agli iPhone addicted, quelli che per intenderci acquistano l'ultimo modello il giorno stesso in cui esce, ci sono anche persone che aspettano il lancio del nuovo modello per acquistare quello precedente a prezzo di saldo.

Prezzo iPhone scenderà di 150 dollari

Come l'anno scorso per iPhone X, però, ci sarà da rimanere a bocca parzialmente asciutta. Leaker ben informati, infatti, assicurano che la famiglia 11 andrà quasi totalmente fuori produzione. Solo l'entry level iPhone 11 potrebbe costare (ma sono solo stime da prendere con le pinze), circa 150 dollari in meno rispetto al prezzo attuale. Per intendersi, sarà possibile acquistarlo a circa 550 dollari.

Fuori produzione

I fratelli maggiori, iPhone 11 Pro, Pro Max e XR, quindi, dovrebbero andare in prescrizione e l'unico modo per accaparrarseli sarà quello di passare al setaccio le grosse catene e i rivenditori locali (che non è detto applichino prezzi troppo di favore).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Capitolo a parte merita anche l'iPhone SE 2020, uscito a marzo 2020 al costo di 499 euro per l'Italia, dopo 6 mesi, una volta annunciato iPhone 12, potrebbe essere venduto a soli 349 euro, con buona pace di chi, invece, l'ha acquistato a prezzo pieno. Riassumendo, quindi: