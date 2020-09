I nuovi iPhone 12 costeranno più del previsto: ecco quanto

Le indiscrezioni continuano a susseguirsi, i leaker più noti del web nelle ultime settimane si sono dimostrati discordanti rispetto alla data di uscita e alle caratteristiche, quello in cui sembrano essere d'accordo, però, è che iPhone 12 potrebbe costare più di quanto sia già trapelato, ad oggi, sul web. In attesa di conoscere la data ufficiale in cui sarà presentato il nuovo smartphone di casa Apple, quindi, a tenere banco sono in particolar modo le questioni legate al prezzo di mercato, che si vocifera potrebbe lievitare di 200 dollari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cresce il prezzo di iPhone 12

Avevamo già scritto in passato sul costo del nuovo iPhone, ma le stime, ora, vanno al rialzo. Se fino a qualche settimana fa si parlava di un range di prezzi tra i 699 dollari del modello base e i 1199 del Max Pro con 512 GB di memoria interna, ora pare che il top di gamma potrebbe costare fino a 1399 dollari (200 in più del previsto, insomma). Il prezzo di partenza dell'entry level dovrebbe rimanere stabile a 699 dollari, che lievitano a 799 se si opta per la memoria da 256 GB. Ma vediamo nello specifico quanto sappiamo sui nuovi iPhone 12, compresi i prezzi di mercato aggiornati.

iPhone 12

Display Flexible Amoled da 5,4"

Ram da 4 GB

Memoria interna: 64/128/256 GB

Doppia fotocamera (12+12 MP)

Camera frontale da 12 MP

Prezzo: 699-799 dollari

iPhone 12 Max

Display Flexible Amoled da 6,1"

Ram da 4 GB

Memoria interna: 64/128/265 GB

Doppia fotocamera (12+12 MP) + LiDar

Camera frontale da 12 MP

Prezzo: 799-899 dollari

iPhone 12 Pro

Display Flexible Amoled da 6,1"

Ram da 6 GB

Memoria interna: 128/256/512 GB

Tripla fotocamera (12+12+12 MP)

Fotocamera anteriore da 12 MP

Prezzo: 999-1299 dollari

iPhone 12 Max Pro