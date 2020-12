Quanto costerà Xiaomi Mi 10 quando uscirà Mi 11

L'annuncio dovrebbe arrivare entro fine dicembre, ma prima di gennaio 2021 il nuovo top di gamma di casa Xiaomi non arriverà in Italia. Quel che è certo è che saranno moltissimi ad approfittare dell'uscita del nuovo smartphone del colosso cinese per accaparrarsi l'attuale smartphone di punta: Mi 10 vedrà crollare infatti il suo prezzo, più di quanto non lo abbia fatto iPhone 11 con l'uscita del 12. Stando alle prime indiscrezioni e stime di mercato è possibile che Xiaomi Mi 10 possa costare sui 500 euro, 300 in meno degli attuali di listino. La versione Pro, invece, potrebbe passare da 999,90 a poco più di 600 euro.

Il nuovo prezzo di Xiaomi Mi 10 (Pro)

A questo prezzo, Mi 10 e Mi 10 Pro sono degli smartphone da prendere al volo. La versione base, infatti, monta il chip Snapdragon 865, con processore octa-core fino a 2.84 GHz, e dispone di 8 GB di RAM e memoria interna fino a 256 GB. Avanzato è il comparto fotografico, con sensore principale della fotocamera posteriore a 108 megapixel, ultra-grandangolo da 13 megapixel, sensore di profondità e obiettivo macro entrambi da 2. Di livello anche la fotocamera anteriore, ultra-clear da 20 megapixel. Il tutto è racchiuso in un display Amoled da 6.67", con luce blu ridotta.

Mi 10 Pro, invece, ha specifiche più avanzate:

Display da 6.67"

Chip Snapdragon 865

RAM da 8 GB

Capacità di archiviazione interna da 256 GB

Quadrupla fotocamera con zoom digitale 50x e zoom ottico ibrido 10X

e Fotocamera frontale da 20 megapixel

Come sarà Xiaomi Mi 11

Procediamo con ordine. Il modello base del nuovo Xiaomi Mi 11 potrebbe avere un display più grande di 6", risoluzione Full HD e refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico dovrebbe essere da urlo, con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel e zoom 30x. La fotocamera anteriore, invece, sarà singola, da 20 megapixel.

La batteria dovrebbe essere almeno da 4780 mAh, con una ricarica rapida a 50W con cavo e a 30W sfruttando il wireless. Come detto, Mi 11 avrà di serie il nuovo processore Snapdragon 888, con 8 GB di Ram e una capacità di archiviazione interna da 128 GB. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 500 euro.

Mi 11 Pro

Anche la versione più avanzata del nuovo smartphone di punta Xiaomi, Mi 11 Pro, avrà un display con refresh rate a 120 Hz, di dimensioni maggiori di 6". La batteria avrà una capacità minore della versione base, attorno ai 4500 mAh, questo fa capire che l'azienda cinese potrebbe introdurre una nuova tecnologia, in grado di garantire comunque una durata maggiore. La ricarica sarà a 120W cablata e si spingerà a 80W con wireless. Quanto al comparto fotografico posteriore, anche qui ci troviamo di fronte ad una tripla fotocamera, con sensore principale da 48 megapixel, secondario da 20 e uno ulteriore da 12 megapixel con zoom ottico 2x.