realme 10 Pro+: nuovo smartphone di fascia media con display curvo

realme ha presentato il nuovo smartphone 10 Pro+. Cellulare che vanta un avanzato design, con schermo curvo ai lati, cornici sottili ed un raffinato lato posteriore disponibile in tre colorazioni: Hyperspace, Nebula Blue e Dark Matter.

Proseguiamo con l'ampio schermo da 6,7” che occupa il 93,65% del frontale, con una frequenza di 120 Hz, una luminosità di 800 nits, supporto HDR10+ ed in grado di riprodurre colori vividi anche con illuminazione ambientale scarsa.

realme 10 Pro+ è dotato di una fotocamera principale da 108 MP, con soluzioni ottimizzate per gli scatti in notturna e zoom virtuale 3X. Ricordiamo, infine, la batteria da 5.000 mAh, il processore Dimensity 1080 5G e la memoria interna di 128 GB.

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica completa del nuovo realme 10 Pro+:

- Display: OLED curvo (61°) 6,7" Full HD+, refresh rate fino a 120Hz, campionamento tocco 360Hz, dimmer PWM a 2160Hz, 800nit picco, HDR10+; sensore impronte integrato nello schermo

- Processore: MediaTek Dimensity 1080

- Ram: 8/12GB (versione da 12GB espandibile virtualmente fino a 20GB)

- Storage: 128/256GB

- Connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS

- Fotocamera anteriore: 16MP

- Fotocamere posteriori: 108MP principale, f/1,75, FOV 83,6°; 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 112°; 2MP macro 4 cm, f/2,4

- Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 67W

- Dimensioni: 161,5x73,9x7,78mm

- Peso: 173g

- Sistema operativo: realme 4.0 basato su Android 13

Disponibilità e prezzo

Al momento non ci sono informazioni per il nostro Paese. Per ora sono stati annunciati il prezzo e la disponibilità del realme 10 Pro+ in India, Thailandia e Malesia ad un prezzo di circa 385 euro.