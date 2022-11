Nuovo realme 10: un completo smartphone a 249 euro

Arriva in Italia il nuovo smartphone realme 10. Modello di fascia media, con scocca in plastica, dalle linee curate e con due opzioni di colore: Clash White (con riflessi rosa e azzurro) e Rush Black (con sfumature blu).

Smartphone che vanta un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz, luminosità massima di 1000 nits e protezione Gorilla Glass 5.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con il processore MediaTek Helio G99 (con modem 4G), affiancato da 8 GB di Ram, espandibile di ulteriori 8 GB virtuali. Non dimentichiamo lo storage con 128 GB di memoria UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB.

Passiamo alla batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33W: da 0 al 50% in 28 minuti. Citiamo anche la fotocamera principale da 50 MP, con sensore Samsung e modalità notturna ProLight che riduce il rumore di fondo.

Sul fronte software ricordiamo l’interfaccia realme UI 3.0 basata su Android 12.

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica completa del nuovo realme 10:

- Display: 6,4", Full HD+, AMOLED, 90 Hz, foro per fotocamera in alto a sinistra

- Processore: MediaTek Helio G99

- Ram: 8 GB LPDDR4x + 8 GB virtuali

- Storage: 128 GB UFS 2.2

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP in bianco e nero

- Fotocamera anteriore: 16 MP

- Batteria: 5.000 mAh, velocità di ricarica 33 W

- Audio: singolo speaker e jack da 3,5 mm

- Scanner di impronte digitali sul pulsante di accensione

- Dimensioni e peso: 159,9 x 73,3 x 7,95 mm, 178 g

Prezzo

realme 10 è disponibile, con 3 anni di garanzia, a 279,99 euro, in promozione di lancio a 249,99 euro fino al 16 novembre.