Nuovi realme 11 Pro e Pro+: originale design, super fotocamere e ampio display a partire da 339 euro

Debuttano nel nostro Paese i nuovi realme 11 Pro e Pro+: smartphone di fascia media sviluppati in collaborazione con Matteo Menotto, ex designer di stampe e tessuti di Gucci. Davvero originale la versione Sunrise Beige con finiture in bronzo e retro rivestito in pelle vegana, impreziosita da cuciture a vista e da una banda centrale in grigio e arancione. Variante Beige che si affianca alla più classica versione Astral Black.

Curato anche il frontale con un ampio display AMOLED dai bordi laterali curvi e con cornici sottili.

Dal punto di vista tecnico, realme 11 Pro e Pro+ presentano caratteristiche molto simili. La versione Plus vanta un miglior comparto fotografico, una memoria più capiente ed una maggiore velocità di ricarica.

Di seguito le caratteristiche complete di realme 11 Pro e Pro+.

realme 11 Pro

- Display: AMOLED 6,7", Full HD+, refresh rate a 120Hz, rapporto schermo-scocca 93,65%, luminosità 950 nit, touch a 360Hz, contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3, sensore impronte digitali integrato

- Processore: MediaTek Dimensity 7050 5G

- Memoria: 8GB di Ram, storage 128/256GB

- Connettività: 5G, dual Sim, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS

- Audio: Dolby Atmos, Hi-Res, cancellazione del rumore con doppio microfono

- Fotocamera anteriore: 16MP, FOV 82,3°, f/2,45

- Fotocamere posteriori: principale da 108MP, 26mm equivalente, FOV 79,5°, f/1,75, OIS + 2MP ritratto, 22mm equivalenti, FOV 88°, f/2,4

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida a 67W

- Dimensioni e peso:

Sunrise Beige: 161,6 x 73,9 x 8,7mm per 191g

Astral Black: 161,6 x 73,9 x 8,2mm per 185g

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia personalizzata realme UI 4.0

realme 11 Pro+

- Display: AMOLED 6,7", Full HD+, refresh rate a 120Hz, rapporto schermo-scocca 93,65%, luminosità 950 nit, campionamento tocco 360Hz, contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3, sensore impronte digitali integrato

- Processore: MediaTek Dimensity 7050 5G

- Memoria: 12GB di Ram e 512GB di storage

- Connettività: 5G, dual Sim, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS

- Audio: Dolby Atmos, Hi-Res, cancellazione del rumore con doppio microfono

- Fotocamera anteriore: 32MP, FOV 90°, f/2,45

- Fotocamere posteriori: Samsung da 200MP, sensore 1/1,4", 22,9 mm equivalente, FOV 85°, f/1,69, OIS + grandangolare da 8 MP, 15,9mm equivalenti, FOV 112°, f/2,2 + 2MP macro 4cm, f/2,4

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida a 100W

- Dimensioni e peso:

Sunrise Beige: 161,6x73,9x8,7mm per 189g

Astral Black: 161,6x73,9x8,2mm per 183g

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia personalizzata realme UI 4.0

Prezzi e offerte

I nuovi smartphone di realme sono già acquistabili anche su Amazon. Realme 11 Pro, in versione da 8/128GB, è disponibile in offerta lancio a 339,99 euro con uno sconto dell’11%. Il Pro+ è, invece, proposto in offerta a 469,99 euro con uno sconto del 10%.

Scopri di più su Amazon:

- realme 11 Pro

- realme 11 Pro+