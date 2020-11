Realme 7: lo smartphone con doppia SIM 5G più economico del mondo

È stato presentato oggi con un evento speciale in streaming il nuovo smartphone Realme 7 5G, tra i cellulari che può contare sulle reti di nuova generazione è sicuramente quello proposto ad un prezzo più vantaggioso sul mercato: soli 279 euro.

Realme 7 e il "doppio" 5G

Realme 7 5G dispone di un ampio display da 6,5" FHD+ con refresh a 120Hz. Questo permette al telefonino di avere un'ottima fluidità e di rispondere con efficacia ed immediatezza ai comandi touch. Il nuovo smartphone dell'azienda cinese - in fase di crescita negli ultimi tempi, anche in termini di dispositivi mobili proposti, come nel caso di Realme XT - conta su un processore Dimensity 800U, che ha la peculiarità di garantire la banda 5G ad entrambe le schede SIM utilizzabili con il dispositivo. Realme 7 5G dispone di una memoria RAM da 8 GB e una capacità di archiviazione interna da 128 GB, eventualmente espandibile.

Il comparto fotografico e video

Il comparto fotografico, anche a fronte di un prezzo contenuto e delle componenti hardware piuttosto valide, stupisce: il nuovo smartphone Realme 7, infatti, dispone di una quadrupla fotocamera con sensore principale a 48 megapixel, grandangolare da 8, ritratto b/n e macro entrambi a 2 megapixel. Anche sul fronte video non c'è da rimanere delusi, dal momento che si possono registrare video con risoluzione 4K a 30fps. La fotocamera anteriore, invece, ha un sensore da 16 megapixel, che permette di effettuare ottimi selfie in modalità ritratto, time-lapse e panoramiche frontali.

Ultima menzione la merita la durata, davvero super: Realme 7 5G, infatti, può contare su una batteria da 5000 mAh, che per intendersi permette di reggere un'intera giornata con utilizzo sotto stress del cellulare. La carica rapida da 30W, poi, permette di ricaricare completamente il telefono in pochissimo tempo, poco più di un'ora (65 minuti, per la precisione). Per arrivare al 50% di ricarica, invece, sono sufficienti 26 minuti.

Scheda tecnica di Realme 7 5G