Realme 7i: lo smartphone top per i videogiocatori, ad un prezzo super

Il nuovo cellulare dell'azienda cinese è pensato per un pubblico giovane e monta un processore di gioco "ad hoc". Arriva sul mercato per Natale a 169,90 euro

Sarà disponibile proprio in vista del Natale il nuovo Realme 7i, uno smartphone super economico pensato, o comunque ideale, per tutti gli appassionati dei videogiochi. La ragione? Il comparto hardware permette di supportare anche i videogames più recenti e che necessitano specifiche "importanti", e la batteria super capiente garantisce molte ore di autonomia, anche sotto stress. Il tutto a soli 169,90 euro. Un vero "colpo" per chi cerca un cellulare con determinate caratteristiche al prezzo più basso sul mercato.

Prestazioni e lunga durata

Dopo Realme 7, lo smartphone 5G dual sim più economico al momento sul mercato, l'azienda cinese punta quindi sugli utenti più giovani. Lo smartphone, disponibile in due colori diversi, argentato (Glory silver) e blu (Victory blue) monta uno schermo molto ampio, da 6,5", con un notch a forma di goccia frontale dove è ospitata un fotocamera per selfie da 8 megapixel. Il comparto fotografico posteriore è notevole, specie in relazione al prezzo di mercato: il sensore principale è da 48 megapixel, l'ultragrandangolare da 8 megapixel e il macro da 2.

Realme 7i ha un processore Helio G85 e la Gpu Mali-G52, coadiuvati da una RAM da 4 GB e una capacità di archiviazione interna da 128 GB, espandibile per mezzo di uno dei tre slot a disposizione. La batteria dello smartphone da 6000 mAh garantisce una lunga durata e la ricarica veloce a 18 Watt permette di avere il dispositivo al 100% della carica in poco più di un'ora.

Realme 7i: la scheda tecnica