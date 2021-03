Realme 8 Pro, il super smartphone con fotocamera da 108 megapixel

Un dispositivo di fascia media con specifiche da top di gamma, ideale anche per gli amanti dei videogame. È disponibile in due configurazioni, a partire da 279 euro

Realme 8 Pro è il super smartphone di fascia media appartenente alla serie Number dell’azienda cinese fondata 3 anni fa da Sky Li. La prima caratteristica che salta all'occhio è la potente fotocamera all'avanguardia, con un sensore principale da ben 108 megapixel e un set di funzionalità fotografiche avanzate. Sarà disponibile sul mercato a partire da 259 euro.

La fotocamera del nuovo Realme 8 Pro

Partiamo proprio dal punto di forza, il comparto fotografico. Il sensore Samsung HM2 da 108 megapixel montato su Realme 8 Pro ha una risoluzione massima di 12000×9000 e assicura fotografie ultra-nitide; supporta anche la tecnologia Pixel Binning 9-in-1, che consente di migliorare così la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Realme 8 Pro presenta la tecnologia In-sensor Zoom, che consente al sensore di utilizzare i 12 megapixel mappati con la sezione ingrandita per generare un'immagine. Il processo di elaborazione è più veloce del normale e consente allo smartphone scattare 8 foto da 12 megapixel di seguito e quindi aumentare ulteriormente la nitidezza dell'immagine grazie all'algoritmo che migliora la definizione. Dopo una simile elaborazione, una foto 3x di Realme 8 Pro è migliore di quelle scattate da alcuni teleobiettivi ottici in termini di nitidezza.

Anche il comparto video garantisce prestazioni di livello. Realme 8 Pro dispone infatti di un algoritmo per video time-lapse. La fotocamera può impiegare 480 secondi per scattare 30 foto e quindi generare un video time-lapse di 1 secondo. Il nuovo algoritmo per la fotografia tilt-shift è in grado di realizzare foto tilt-shift e video tilt-shift in time-lapse 10 volte più veloci, presentando i soggetti in un modo fantastico e unico.

Ricarica ultra rapida

Realme 8 Pro è equipaggiato con la ricarica SuperDart da 50W, che permette di caricare l'ampia batteria da 4500mAh da 0 a 100% in soli 47 minuti. Utilizzando la tecnologia della pompa di carica ad alta tensione, SuperDart assicura un'efficienza energetica della carica pari dal 97% e supporta la protezione della carica a cinque livelli. Con la modalità di super risparmio energetico abilitata, il 5% della batteria può durare 32 ore in standby o 98 minuti in chiamata.

Il nuovo smartphone del colosso cinese dispone di un display Super Amoled Full HD da 6,4", con una frequenza di campionamento del tocco a 180Hz per una grande reattività durante il gioco. La luminosità può raggiungere 1000 nit quando esposta alla luce diretta del sole. Realme 8 Pro è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core a 8nm, dai consumi ridotti. Realme 8 Pro è disponibile in due configurazioni: